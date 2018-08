Werdenberg: Das Aus für die Wiga-Gemeinschaftsstände

Die Wigab AG hat auf Anfrage des W&O an Paul Schlegel gestern Freitagnachmittag eine schriftliche Stellungnahme geschickt. Sie ist unterzeichnet vom aktuellen Allein-Verwaltungsrat und Messeleiter Paul Schlegel und von «Josef Müller, designierter Verwaltungsratspräsident».

Paul Schlegel erklärt auf Anfrage, dass es sich um den

ehemaligen Präsidenten von Gastro St. Gallen handelt. Josef Müller wohnt in Staad und ist Mitglied im Verwaltungsrat der Schäfli Immobilien AG in Grabs, dessen Präsident Paul Schlegel ist. In der Mitteilung heisst es, die erneuerte Zusammensetzung des Verwaltungsrates werde im Laufe des Monats August kommuniziert.

Die Wigab AG stellt klar: «Die Wiga (Werdenberger Industrie- und Gewerbeausstellung) wird im September 2019 auf jeden Fall stattfinden.» Die Organisationsarbeiten für die Wiga 2019 sowie die Messestand-Anmeldungen würden unabhängig vom Entscheid der WWO laufen. Die Wigab freue sich, «auch 2019 wieder eine interessante und repräsentative Messe mit Einzel- und Gemeinschaftsständen präsentieren zu können».

Wigab AG suchte das Gespräch

Den Bedingungen der WWO sei von der Wigab AG vollumfänglich entsprochen worden. Es folgt die Feststellung: «Es stellt sich ernsthaft die Frage, um was es bei dieser Aktion seitens WWO wirklich geht.» Die Wigab AG habe das Gespräch mit dem WWO schon vor ihrer ersten Information in den Medien gesucht, was deren Präsident nicht gewünscht habe.

Nach dem «letzten Rundschreiben des WWO vom 15. Juni 2018» habe die Wigab direkt nochmals das Gespräch gesucht. «Daraufhin erhielt die Wigab AG ein Zeitfenster von maximal 45 Minuten für ein Gespräch», was für sie Zweifel am Willen zu einer guten Zusammenarbeit wecke.

Weiter schreibt die Wigab AG: «Nach einer Besprechung vom 5. Juli 2018 waren sich die Teilnehmer einig, dass eine gemeinsame Lösung gefunden werden kann und darüber gemeinsam informiert werden soll. In der Folge sollten die Vereinbarungen zwischen Wigab und WWO neu verhandelt und aufgesetzt werden.» Beim Besprechungsprotokoll des WWO habe es Unklarheiten gegeben, weshalb die Wigab AG eine Einigungssitzung verlangt habe. Die beiden verantwortlichen Sitzungsteilnehmer des WWO, Rolf Pfeiffer und Päuli Kohler, hätten diese Besprechung «verweigert».

Abschliessend wird betont, die Wigab AG biete der WWO «nach wie vor Hand zur am 5. Juli besprochenen Lösung». (ts)