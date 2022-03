jahresrechnung Die Gemeinde Sevelen schliesst das Jahr 2021 mit einem Verlust von 1,78 Millionen Franken ab – budgetiert war ein Minus von 4,27 Millionen 1,78 Millionen Franken beträgt der Verlust der Jahresrechnung 2021 der Politischen Gemeinde Sevelen.

Die Stimmberechtigten von Sevelen können an der Bürgerversammlung vom kommenden Dienstag, 22. März, über die Jahresrechnung 2021 abstimmen. Diese schloss mit einem Aufwandüberschuss von 1,78 Mio. Franken ab, budgetiert war ein operativer Verlust von 4,27 Mio. Franken.

Beantragt wird an der Bürgerversammlung, diesen Verlust durch einen Bezug aus dem Bilanzüberschuss zu decken. Ge­meindepräsident Eduard Neuhaus schreibt dazu in seinem Bericht: «Mit dieser Verbuchung reduziert sich das Eigenkapital per 31. Dezember 2021 auf insgesamt rund 33,46 Mio. Franken.» Zu Beginn des Jahres 2021 waren es noch 36,84 Mio. Franken gewesen.

Das Eigenkapital der Gemeinde Sevelen betrug Ende Geschäftsjahr 47,6 Prozent der Bilanzsumme von 70,11 Mio. Franken (plus 2,76 Mio. Franken im Jahr 2021).

Viele Fachbereiche tiefer als budgetiert

Tiefer als budgetiert fielen die Aufwände in den gewichtigen Fachbereichen Allgemeine Verwaltung, Bildung, Soziales, Sicherheit und Gesundheit aus. Der Bereich Bildung, der mit Abstand grösste Posten, schlug 2021 mit 11,119 Mio. zu Buche. Das Budget von 11,609 Mio. Franken wurde damit um 490000 Franken unterschritten. Lobend erwähnt der Ge­meindepräsident in seinem Bericht das EWS, das frühzeitig und umsichtig auf die Folgen der Coronapandemie und die sich anbahnende negative Entwicklung reagiert habe. Die eingeleiteten Massnahmen hätten sich positiv ausgewirkt. Neuhaus schreibt, das EWS habe im herausfordernden Jahr einen erfreulich positiven Ertrag in der Höhe von rund 1,1 Mio. Franken ans Gesamtergebnis der Gemeinde beitragen können.

Um rund 830000 Franken besser als budgetiert war auch der Steuerabschluss 2021 (14,86 Mio. Franken). Die Gewinn- und Kapitalsteuern juristischer Personen erreichten das Budget nicht (-0,53 Mio. Franken), die Einkommenssteuern natürlicher Personen übertrafen es leicht (+0,15 Mio. Franken). Viel höher als erwartet waren die Grundstückgewinnsteuern, sie lagen 970000 Franken über dem Budget.

Gemeindepräsident Eduard Neuhaus schreibt in seinem Bericht: «Trotz der insgesamt po­sitiven Entwicklung auf der Ertragsseite ist auch im Budgetprozess 2023 bei künftigen neuen Ausgaben und Investitionen zwingend Zurückhaltung zu üben.»