Auftritt im gelben Regenmantel: Beatrice Egli spielte am verregneten Openair Wildhaus

Am Freitagabend erhielt das Openair Wildhaus prominenten Besuch: Die Schlagersängerin Beatrice Egli stand auf der Bühne. Die junge Schwyzerin spielte all ihre grossen Hits, flirtete mit dem Publikum und zeigte sich so charmant, dass der Regen schnell vergessen war.