Auftakt nach Mass für Norbert Lüftenegger am Swissultra-Triathlon in Buchs Nach dem ersten Wettkampftag in der Sparte Double Deca (20facher Ironman) führt ein Österreicher die Rangliste an. Robert Kucera

Der Österreicher Norbert Lüftenegger war der schnellste Triathlet am ersten Tag der Double-Deca-Disziplin. (Bilder: Robert Kucera)

Der erste Wettkampftag war für die Double-Deca-Teilnehmer des Swissultra in Buchs kein Zuckerschlecken. Die elf Triathleten konnten sich wahrlich nicht über zu wenig Wasser beklagen. Besonders auf dem zweiten Streckenabschnitt, dem Radfahren auf dem Rheindamm, herrschten garstigste Verhältnisse – die Triathleten wurden auf eine harte Probe gestellt.

Doch die gute Laune und die damit verbundene Freude am Sport liessen sich die tapferen Wettkämpfer nicht nehmen. Die Triathleten winkten regelmässig in die Kamera, zeigten mit den erhobenen Daumen, dass alles im grünen Bereich sei, und das Lächeln in die Kamera fiel den meisten gar nicht schwer.

Die Konkurrenz in zwei Disziplinen dominiert

Die Sportler zeigten sich von der herrschenden Witterung unbeeindruckt. Sie schwammen, fuhren und liefen so schnell es ging. Der Österreicher Norbert Lüftenegger tat dies am besten. In 11:20:02 Stunden überquerte er als Erster die Ziellinie. Auf dem Rad und im Marathon war er eine Klasse für sich.