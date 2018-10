Aufsteiger Werdana Buchs ist stärker geworden Werdana Buchs startet am Donnerstag mit einem Auswärtsspiel in die Saison. Der 3.-Liga-Neuling hat qualitativ und quantitativ leicht zugelegt und will, anders als vor zwei Jahren, den Klassenerhalt schaffen. Robert Kucera

Im Training macht es Werdana schon mal vor, wie angriffig man die 3.-Liga-Saison bestreiten möchte. (Bild: Robert Kucera)

Nach einem Jahr in der 4. Liga nimmt Werdana Buchs heuer wieder an der 3.-Liga-Meisterschaft teil. Für diese hat man sich einiges vorgenommen: «Wir wollen einen unteren Mittelfeldrang, das heisst Platz vier bis sechs, erreichen», sagt Trainerin Esther Engler. Mit dem Abstiegskampf möchte man diese Saison nichts zu tun haben. Doch Engler fügt rasch hinzu, dass der Ligaerhalt oberste Priorität hat. «Aber man soll sich schliesslich immer hohe Ziele setzten.»

Ein Satz, der den Werdana-Gegnerinnen als Warnung dient. Das Feld wird nicht von zöger­lichen oder gar ängstlichen Aufsteigerinnen betreten, die erst mal eine abwartende Haltung einnehmen. «Wir wollen den Ball und den Punkt», macht Engler deutlich. Das Werdana-Motto lautet: «Nicht den Punkt machen, weil die anderen schlecht sind, sondern weil wir gut sind.» Doch man unterschätzt die Gegnerschaft nicht. «Die Teams sind stark, da haben schon ein bisschen Respekt.»

«Das System ist nun automatisiert»

Bei den Buchserinnen herrscht zweifelsohne Zuversicht und Vorfreude auf die Saison. Doch nicht etwa, weil man auf dem Transfermarkt gross zugeschlagen hätte. Die einzigen Zuzüge sind Selina Rohner, die nach dem Studium in Bern zurückgekehrt ist und die starke Juniorin Salom Rehmann. Demgegenüber steht der Verlust von Janine Hanselmann aus beruflichen Gründen. Trainerin Engler ist überzeugt, dass das Team stärker als letztes Jahr ist. Nicht ausser Acht lassen darf man aber die Kadergrösse. «Neun Spielerinnen – das ist an der unteren Grenze», äussert sich Captain Stella Petrillo. «Jede weiss, dass sie in jedem Training dabei sein muss und jede probiert, an jeden Match zu kommen. Das ist das Ziel», meint sie weiter.

Der Captain ist überzeugt, dass Werdana Buchs nun besser für die 3. Liga gerüstet ist als noch vor zwei Jahren. Denn damals habe man ein neues System eingeführt, das für die Spielerinnen eine grosse Herausforderung darstellte. «Das System ist nun automatisiert», berichtet Petrillo. In der 4.-Liga-Saison habe man hart daran gearbeitet, dass die einzelnen Abläufe klappen und ist nun gewappnet. Im Feld können sich die Spielerinnen nun voll auf den Ball konzentrieren, das Spiel­system ist in Fleisch und Blut übergegangen. Ein weiterer Punkt ist der verbesserte Angriff. «Vorletztes Jahr hatten wir noch grosse Mühe, Druck auszuüben. Aber auch Block und Anspiel wurden viel geübt», gibt Captain Petrillo Auskunft darüber, wo die Damenmannschaft von Werdana Buchs den Hebel angesetzt hat. Dass man besser geworden sei, will sie aber nicht behaupten. «Aber wir fühlen uns sicherer und agieren nicht mehr so überhastet.»

«In jedem Spiel von Beginn weg parat sein»

Ablegen müssen die Spielerinnen aber schleunigst die Lockerheit, mit welcher man in der 4. Liga agiert hat. «Wir wussten, dass wir den anderen Teams überlegen waren. So waren zum Teil fünf, sechs Punkte gespielt, ehe wir uns bewusst wurden, dass wir nun Gas geben sollten», beschreibt Stella Petrillo. «Doch in der 3. Liga könnte es dann schon zu spät sein. Wir müssen in jedem Spiel von Beginn weg parat sein», fordert sie.

In der Tat bildet die Psyche das grösste Fragezeichen vor der Saison. Die in der 4. Liga erfolgsverwöhnten Spielerinnen könnten nun in die Situation geraten, stets einem Rückstand hinterher zu rennen. Wie der Captain umschreibt, ist das Team ehrgeizig, aber auch übermotiviert. Die Selbstkritik nach Fehlern sei oft so hoch, dass man sich nicht mehr auf den nächsten Ball konzentriert. Das Rezept lautet: Positiv bleiben. «Wir sind reifer geworden, das machen wir besser als noch vor zwei Jahren», ist Petrillo überzeugt.