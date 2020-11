Aufregung wegen einer halben Minute längerer Fahrzeit – doch Unmut über Tempo 30 in der Werdenstrasse in Grabs kommt zu spät Ein 600 Meter langer Streckenabschnitt der Werdenstrasse in Grabs sorgt erst jetzt für rote Köpfe. Dabei wäre genügend Zeit gewesen, Bedenken zu äussern und die Massnahme in Frage zu stellen.

Das neue Tempolimit in der Werdenstrasse passt nicht allen. Doch die meisten halten sich vorbildlich dran. Bild: Robert Kucera

Seit einer Woche gilt nun die Reduktion der Fahrgeschwindigkeit von 50 auf 30 km/h auf einem 600 Meter langen Abschnitt der Werdenstrasse. Eine Woche, welche einige Grabser und regelmässige Nutzer dieser Strasse dazu genutzt haben, sich in den sozialen Medien auszutauschen. Die einen enervierten sich über die getroffenen Massnahmen, andere begrüssten die Veränderung.

Dass sich die Fahrzeit um eine Kleinigkeit verlängert, sorgt bei den einen für Wut und Enttäuschung. Was noch enttäuschender ist: Der in Worten verfasste Zorn und die Sorge, was die Temporeduktion für die Umgebung bedeutet, wird bloss hinten rum eifrig diskutiert – und zu spät.

Mehrheit begrüsste die Temporeduktion

Seitdem die erste 30er-Tafel auf der Werdenstrasse aufgestellt war, hat Gemeindepräsident Niklaus Lippuner gerade mal eine E-Mail nach der Publikation des Artikels im «20 Minuten» erhalten. Und zwischen dem Beschluss der Massnahme zwecks Reduzierung der Lärmimmission auf dem 600 Meter langen Streckenabschnitt und der Umsetzung blieb die Kirche im Dorf.

«Ich habe keine Rückmeldungen erhalten», sagt Lippuner. «Nur einmal in einem Laden wurde ich darauf angesprochen und angefragt, ab wann Tempo 30 gelte.» An die Reaktion seines Gesprächspartners erinnert sich der Gemeindepräsident: «Er freue sich, hat er gesagt.»

Seit der ersten Behördeninformation über diese Massnahme (6.11.2019) ist ein Jahr vergangen. Es wurde in der Folge mehrmals in den Medien und im Amtsblatt, mit Hinweisen auf die Einsprachefrist, darüber berichtet.

Zwar gab es an der Info-Veranstaltung (20.2.2020) auch kritische Voten. Doch die überwiegende Mehrheit hiess die Massnahme gut, gegen die Überschreitung der Grenzwerte für Lärmimmission mit einer Temporeduktion auf der Werdenstrasse auf diese Art und Weise vorzugehen.

Die Anwohner der Werdenstrasse auf dem Streckenabschnitt zwischen Staatsstrasse und Fabrikstrasse freut’s: Die Überschreitung der Grenzwerte für Lärmimmissionen hat sich mit der neuen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h erledigt.

Vorwürfe und Sorgen halten nicht Stand

Auf einer Strecke von 600 Metern haben die Verkehrsteilnehmer ihre Geschwindigkeit seit Anfang November zu drosseln. Die verbale Reaktion darauf stellt keine Überraschung dar, wenn man das Schweizers Verhältnis zu Temporeduktionen kennt.

Negative Voten in den sozialen Medien betreffen auch das liebe Geld. Zum einen mache man sich Gedanken darüber, ob die Massnahmen in der Werdenstrasse der Grabser Bevölkerung mehr kostet als nützt. Niklaus Lippuner, Gemeindepräsident von Grabs, teilt auf Anfrage des W&O mit, dass sich die Kosten für die Signalisation auf 9137.70 Franken belaufen.

Doch was ist mit dem Vorwurf der Grabser Geldmacherei in Form von Radarfallen? Hier hält Lippuner fest, dass Bussgeld aus Geschwindigkeitskontrollen Sache der Kantonspolizei ist und die Einnahmen nicht zur Gemeinde fliessen.

Drei Viertel der Verkehrsteilnehmer halten neue Höchstgeschwindigkeit ein

Ein wichtiger Punkt stellt die Sorge um die Einhaltung der Geschwindigkeit dar. Dies nimmt die Gemeinde Grabs nicht auf die leichte Schulter. «Meine Beobachtung ist, dass sich die Verkehrsteilnehmer an Tempo 30 halten», hält Niklaus Lippuner fest.

Auch der W&O war auf der Strecke. Sein Fazit: Drei Viertel halten sich an die neue Höchstgeschwindigkeit. Der eine Viertel fährt etwas schneller als die erlaubten 30 – aber längst keine 50 km/h mehr.

Anwohner befürchten allerdings, dass nun der Verkehr im Quartier, namentlich in der Fabrikstrasse, zunehme. Entsprechende Rückmeldungen zu Handen der Gemeinde blieben bis jetzt aus. In einem Gespräch mit einem Anwohner der Fabrikstrasse erhielt der Gemeindepräsident die erfreuliche Antwort, dass alles beim Alten sei. Diesen Eindruck gewann auch der W&O vor Ort. «Doch wir prüfen sämtliche Bedenken und schauen, was wir verbessern können», verspricht Lippuner. Sollte sich der Verkehr in Quartierstrassen verlegen, werde man Massnahmen ergreifen.

Geringer Zeitgewinn mit erhöhtem Stressfaktor

Doch so weit wird es wohl nicht kommen. Nicht bei einem Zeitverlust von 30 Sekunden pro Fahrt, wenn man die 600 Meter auf der Werdenstrasse zwischen Fabrikstrasse und Staatstrasse mit Tempo 30 statt 50 befährt. Zumal die vermeintlich beste Abkürzung gemäss der W&O-Testfahrt zum fiktiven Ziel in Grabs bei besten Bedingungen nur einen geringen Zeitgewinn ergeben hat.

Doch der Stressfaktor ist ungleich höher. Rechtsvortritte, das ständige vorausschauende Rollen in einem Wohnquartier und engere Fahrbahnen stehen am anderen Ende der Fahrfreude-Skala. Die halbe Minute länger auf der Werdenstrasse schont das Auge. Und mit Tempo 30 statt 50 die Ohren der Anwohner.