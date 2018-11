Auffahrunfall auf der A13 bei Mels Am Montag, um 10.45 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn A13 ein Auffahrunfall zwischen zwei Autos. Eine 48-jährige Frau wurde dabei leicht verletzt.

Bei einem Auffahrunfall wurde eine 48-jährige Frau leicht verletzt. (Bild: Kapo)

(wo) Ein 56-jähriger Autofahrer war auf der Autobahn A13 in Richtung Trübbach unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen öffnete sich die auf dem Auto montierte Dachbox. Dabei fielen Gegenstände aus der Box und blieben auf der Fahrbahn liegen. Der 56-jährige Mann bemerkte dies und hielt sein Fahrzeug auf dem Pannenstreifen an. In der Folge bildete sich ein Stau. Die 48-jährige Autofahrerin bemerkte dies rechtzeitig und hielt ihr Fahrzeug an. Dabei prallte ein nachfolgender 24-Jähriger mit seinem Auto in das Auto der 48-jährigen Frau. Durch den Unfall wurde die Frau leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von mehr als zehntausend Franken, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.