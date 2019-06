Tour de Suisse: Auf schnellen Rädern durchs W&O-Gebiet Die Landesrundfahrt Tour de Suisse hat zuerst dem Obertoggenburg, dann dem Werdenberg einen Kurzbesuch abgestattet. In Wildhaus kam es zu einem Sprint um Bergpreispunkte, in Grabs sprintete man für die Punktewertung. Robert Kucera

Sprint um Bergpreispunkte in Wildhaus: Nathans Haas aus Australien, Robin Joyce aus den USA sowie der Schweizer Bergpreisleader Claudio Imhof (von links) haben sich von der Spitzengruppe leicht abgesetzt und machten die Punktgewinne unter sich aus. (Bild: Robert Kucera)

Das Gastspiel der Tour de Suisse dauerte dieses Jahr etwas länger als zuletzt. Statt bloss rasant durchs Werdenberg zu rollen, nahmen die Radrennfahrer gestern Donnerstag noch den Anstieg nach Wildhaus von der Toggenburger Seite aus in Angriff. Eine stattliche Schar Zuschauer verfolgte am Kulminationspunkt, wo es um Bergpreispunkte ging, das Renngeschehen. Doch auch am Strassenrand in den Werdenberger Gemeinden war das Interesse an der Landesrundfahrt nicht weniger gross.

Den Bergpreissprint gewann der US-Amerikaner Robin Joyce vor dem Australier Nathans Haas. Der Schweizer Claudio Imhof, der in dieser Etappe das Trikot des Bergpreisleaders trug, wurde Dritter. Kurioses ereignete sich nach der Abfahrt nach Gams: Der Grossteil der Spitzengruppe verfehlte die scharfe Rechtskurve nach Grabs.