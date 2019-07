Auf dem Weg von London nach Sevelen 1104 Kilometer auf dem Velo zurückgelegt Nigel Hollingsworth beendete soeben seine Bike-Charity-Tour und besuchte dabei Sevelen. Er sammelt Geld für ein Projekt in Kenia. Hansruedi Rohrer

Nigel Hollingsworth ist auf seiner Tour bei der Seveler Rheinbrücke eingetroffen, wo die Grabser Freunde zum Empfang die Flagge Grossbritanniens aufgehängt haben. (Bild: Hansruedi Rohrer)

Am vergangenen Donnerstag, um 15 Uhr, traf der Brite Nigel Hollingsworth (64) anlässlich der letzten Etappe von Uznach herkommend auf seiner mehrtägigen Biketour bei der Holzbrücke Sevelen-Vaduz ein. Hier erwartete ihn schon sein guter Schweizer Freund David Oswald samt seiner Frau Etsuko. Zum Empfang hatten sie den «Union Jack» aufgehängt sowie Guezli und Tee mitgebracht. Beim «Union Jack» handelt es sich um die volkstümliche Bezeichnung der Nationalflagge von Grossbritannien (vereinigtes Königreich) und Nordirland.

Der Velofahrer freute sich sehr über diesen schon fast heimischen und herzlichen Empfang. Nach einer Pause beendete er die letzte und zehnte Etappe mit der Fahrt nach Feldkirch, nicht ohne vorher Vaduz einen Besuch abzustatten. Einen kleinen Bezug hat der Engländer allerdings noch zum liechtensteinischen Schaan, seine Tante lebte nämlich hier. Der Grabser David Oswald kennt den Mann, der selbstständiger Bauleiter in Nord-London ist, schon seit 1997.

Hilfe direkt vor Ort ohne Verwaltungsspesen

Er arbeitet mit ihm zusammen seit 2000 an einem Sozialprojekt in Estland. Seine Spezialität sei, wirtschaftlich zu handeln, erklärte David Oswald. So würden Spendengelder direkt in die Projekte fliessen, ohne Verwaltung und Reisespesen zu tangieren.



Bei der Charity-Biketour handelte es sich aber um eine andere Sache. Nigel Hollingsworth nahm die Strapazen der langen Reise als eine Art Fundraising-Projekt auf sich. Und zwar zu Gunsten des «Mara Rianda Charitable Trust», einer privaten Stiftung in Kenia.

Mädchen die Sekundarschule ermöglichen



Dort wird damit vor Ort Geld eingesetzt, damit die Mädchen die Sekundarschule besuchen und sich auf diesem Level ausbilden können. Die Kosten für die vierjährige Schuldauer in dieser Oberstufe betragen umgerechnet 1784 Franken. Nigel Hollingsworth besucht zweimal jährlich die Stiftung in Kenia. Dem initiativen Bike-Tourer sah man bei seiner Ankunft in Sevlen die Strapazen nicht einmal gross an.

Er sei ja schliesslich kein Rennfahrer, sagte er, und er geniesse dabei Land und Leute während der Reise. Diese führte ihn immerhin von London nach Dünkirchen, in die Normandie, nach Nancy, in die Vogesen, ins Elsass, nach Badenweiler und schliesslich nach Basel, Uznach und Feldkirch.

Insgesamt sind das immerhin 1104 Kilometer. Am Schluss seiner Charity-Biketour London-Feldkirch war Nigel Hollingsworth am Wochenende noch Gast bei seinen Grabser Freunden David und Etsuko Oswald-Saioto.