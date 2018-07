Auch Liechtenstein verbietet Feuerwerke und Kohlegrills

Das Fürstentum Liechtenstein hat am Dienstagvormittag ein umfassendes Feuerwerkverbot und Feuerverbot im Freien erlassen. Es schliesst sich damit dem Kanton St.Gallen an, der am Montag dieses Verbot für das ganze Kantonsgebiet ausgesprochen hat.