Arbeitsmarkt Anstieg von über zehn Prozent: Mehr Arbeitslose im Werdenberg Die Arbeitsmarktzahlen für den Januar liegen vor. Für einmal gibt es in der W&O-Region nicht nur Verbesserungen.

Fast Vollbeschäftigung: Im Januar betrug die Arbeitslosenquote im Kanton St.Gallen 1,6 Prozent, gegenüber 2,1 Prozent ein Jahr zuvor.

Im Januar hat sich im Wahlkreis Werdenberg die Zahl der Arbeitslosen gegenüber dem Dezember um 11,2% erhöht, von 313 auf 348. Dieser Anstieg ist weit höher als im Toggenburg (+4,2 Prozent) und im kantonalen Durchschnitt (+0,6 Prozent).

Wie das Volkswirtschaftsdepartement des Kantons St.Gallen in einer Medienmitteilung schreibt, verringerte sich im Kanton innert Jahresfrist die Arbeitslosenquote von 2,1 auf 1,6 Prozent. Die Stellensuchendenquote lag im Januar vor einem Jahr bei 4,1 Prozent und in diesem Januar noch bei 3,2 Prozent.

Unterschiedliche Zahlen im W&O-Gebiet

Die Zahl der Stellensuchenden im Kanton St.Gallen hat sich zwischen Dezember und Januar um 1 Prozent verringert, von 8870 auf 8790. Im Wahlkreis Toggenburg ging die Zahl der Stellensuchenden lediglich um 0,4 Prozent zurück, im Wahlkreis Werdenberg hingegen stieg sie sogar um 1,6 Prozent an, von 616 auf 626.

Wie das Volkswirtschaftsdepartement in der Medienmitteilung schreibt, hat sich die Zahl der Stellensuchenden im Vergleich zum Vormonat in den acht Wahlkreisen unterschiedlich entwickelt. Die Bandbreite lag zwischen minus 4,6 Prozent (Rorschach) und plus 1,6 Prozent (Werdenberg).

Rund ein Viertel weniger als ein Jahr zuvor

Im Vorjahresvergleich ist die Zahl der Stellensuchenden im Kanton St.Gallen um 23,1 Prozent gesunken. Das Toggenburg hat mit einem Minus von 25,7 Prozent den kantonalen Wert sogar noch übertroffen. Auch im Werdenberg gab es im Januar im Vorjahresvergleich weniger Leute, die als Stellensuchende beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) in Sargans registriert waren, das Minus beläuft sich auf 22,5 Prozent.

Welche Altersgruppe ist im Kanton St.Gallen wie stark auf Stellensuche? Im Januar waren 899 15- bis 24-Jährige als Stellensuchende bei allen St.Galler RAV registriert (-13,6 Prozent im Vorjahresvergleich). 5108 Stellensuchende gehörten zur Alterskategorie 25- bis 49-Jährige (-23,2 Prozent im Vorjahresvergleich).

Bei der Kategorie 50-Jährige und Ältere sank die Zahl der Stellensuchenden innert Jahresfrist sogar um 25,8 Prozent auf 2783.

Ende Januar waren 688 Personen aus 25 Betrieben für Kurzarbeit vorangemeldet, das sind rund 60 Personen und zwei Betriebe mehr als noch Ende Dezember.