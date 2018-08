Arbeiter stirbt nach Sturz in die Tiefe

Am Montag kam es in Vaduz zu einem tödlichen Arbeitsunfall. Ein 42-jähriger Mann war kurz vor Mittag mit Arbeiten an einem Hallendach beschäftigt, als er durch ein Oblicht (Fensteröffnung in der Decke) ca. 6 Meter in die Tiefe stürzte.