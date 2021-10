ARA Sargans Grösstenteils verläuft alles reibungslos: Das Ausbauprojekt der ARA ist auf Kurs Betriebsleiter Peter Müller zieht nach rund einem Jahr und mit Abschluss der ersten Bauetappe ein erfreuliches Fazit über die ARA Sargans.

Grossbau- und Herzensprojekt: Betriebsleiter Peter Müller vor der ARA-Baustelle. Nadine Bantli

Am 3. September 2020 hat der Abwasserverband Saar – bestehend aus den Gemeinden Wartau, Sargans, Vilters-Wangs und Mels – den Spatenstich zum Grossbauprojekt gefeiert. Etwas mehr als ein Jahr später sind 3900 Kubikmeter Beton, 530 Tonnen Stabbewehrung, sieben Kilometer Stützbewehrung und rund 7,6 Mio. Franken verbaut worden. «Was den Zeitplan und die Kosten betrifft, sind wir aktuell voll auf Kurs», so Peter Müller, Betriebsleiter der ARA Sargans. Für ihn ist die Erweiterung und Sanierung der Abwasserreinigungsanlage in Sargans nicht nur ein Grossbau-, sondern auch ein Herzensprojekt.

Material und Geld sind unter anderem in den Bau der ersten Hälfte des Abwasserklärblocks, in das Zwischengebäude der Biologie, in die Halle der mechanischen Reinigung und in Werkleitungsstollen, Gasometer sowie Misch- und Vorklärbecken geflossen.

Noch unscheinbar: Die Kompaktanlagen überzeugen mit grossen Vorteilen. Nadine Bantli

Erste Bauetappe: Highlights

Die Bauarbeiten selbst gingen grösstenteils reibungslos über die Bühne – einzig die Sanierung eines der beiden Faultürme, in denen anaerobe Abbauprozesse ablaufen, musste vorgezogen werden, da dessen Rührwerk gebrochen war. Der zweite Turm soll jedoch planmässig im Jahr 2022 saniert werden.

Highlights der ersten Bauetappe markieren insbesondere das neue zweistufige Zulaufhebewerk mit insgesamt sechs Schneckenpumpen, die beiden Kompaktanlagen, die eine Reise von 1500 Kilometern aus Schweden hinter sich haben, und die Trafostation, die sich künftig nicht mehr im Betriebsgebäude befinden wird.