Appell hat zu wenig genützt: Parkplätze am Walensee sind ab sofort gesperrt Der Gemeinderat von Walenstadt schliesst per sofort alle Parkplätze am See. Zudem droht er mit weiteren Massnahmen, die bis zu einer vollständigen Sperrung des Ufers mit hohen Metallgittern reichen könnte.

In einer ersten Phase sperrt die Gemeinde Walenstadt die Parkplätze beim See.t. Die Ausflügler sollen damit ferngehalten werden, um das Social Distancing sichern zu können.

Bild: PD

Dass die Einhaltung der BAG-Vorschriften rund um die Coronapandemie am Seeufer in Walenstadt bei gutem Wetter zum Problem werden dürfte, war absehbar. Nun schreibt der Gemeinderat Walenstadt in einer Medienmitteilung vom Montag:

«Es ist nun klar, dass der Appell an die Vernunft wenig genützt hat.»

Konkret habe sich am vergangenen Wochenende bei den verstärkten Kontrollen durch die Behörden gezeigt, dass die «Social-Distancing-Anweisungen des Bundes zu wenig konsequent eingehalten würden».

Zuerst werden die Parkplätze gesperrt

Als erste Massnahme werden nun per sofort alle Parkplätze am See gesperrt. Dies in der Hoffnung, «dass dadurch Auswärtige vom Besuch des Hostspots Walensee abgehalten werden», wie der Stadtner Gemeindepräsident Angelo Umberg in der Medienmitteilung zitiert wird. Die Sperren würden auch vom Waffenplatzkommandanten Oberst i Gst Pascal A. Häsler als Vertreter des Grundeigentümers begrüsst.

Die Tagesausflügler aus den benachbarten Kantonen und dem Fürstentum Liechtenstein hatten am Wochenende eine Grosszahl der Besucher vor Ort ausgemacht.

Weitere Massnahmen sind möglich

Sollte die Sperrung der Parkplätze nicht den gewünschten Erfolg zeigen, werden die wichtigsten Zugänge, und wenn erforderlich das ganze Seeufer, mit Trassierband abgesperrt. Sollte auch das nicht helfen, stehe auch die Sperrung des gesamten Seeufers mit hohen Metallgittern zur Debatte.

Angelo Umberg:

«Wir appellieren einmal mehr an die Tagestouristen, Walenstadt sowie den See generell als Ausflugsziel zu meiden und zu Hause zu bleiben.»

Er sei überzeugt, dass alle Leute in ihren Wohngemeinden Möglichkeiten fänden.