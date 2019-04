Interview «Anstrengungen zur Versöhnung blieben bisher erfolglos» Erstmals nimmt Martin Graf, Präsident der Kirchenvorsteherschaft (Kivo) der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Wartau, gegenüber dem Werdenberger & Obertoggenburger ausführlich Stellung zu brennenden Fragen rund um die Nicht-Wahl des Pfarrehepaars Petra und Dirk Lehner. Interview: Adi Lippuner

Mediator Walter Bodenmann (links) und Martin Graf. Präsident der Vorsteherschaft der evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Wartau. (Bild: Adi Lippuner)

In der Vergangenheit hat die Kirchenvorsteherschaft die Gründe zur Nichtwahl des Pfarr-Ehepaars Lehner nicht konkret auf den Tisch gelegt. Weshalb?

Martin Graf: Das trifft so nicht zu. An der Informationsveranstaltung vom 29. August 2018 wurden anhand einer Präsentation die Arbeitsbereiche dargestellt, in welchen teilweise massive Probleme in der Zusammenarbeit vorhanden waren, zum Beispiel Religionsunterricht, Ökumene oder Konflikte mit Pfarrkollegen inner- und ausserhalb der Kirchgemeinde. Einzelne Kirchbürger wollten der Kivo ultimativ Details entlocken, die gemäss dem Datenschutz- und Personalrecht nicht öffentlich gemacht werden dürfen. Die Kivo hätte sich durch die Offenlegung rechtswidrig verhalten und sich dem Risiko einer Strafverfolgung wegen Amtsgeheimnisverletzung ausgesetzt.

Was steckt hinter der Verlängerung der Probezeit? Gab es interne Gespräche, deren Inhalt nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist?

Nach meiner Wahl zum Präsidenten im März 2017 wurde mir rasch klar, dass es Spannungen im Pfarrteam gibt. Wir haben daraufhin bereits im April erste interne Vermittlungsgespräche geführt. Und als dann offensichtlich wurde, dass die Meinungsverschiedenheiten grundlegender Natur waren, habe ich in der Person von Walter Bodenmann einen von der Kantonalkirche empfohlenen Fachmann zu Hilfe geholt. Im Juni und August haben dann Mediationsgespräche stattgefunden, Ende August 2017 hat Pfarrer Daniel Hanselmann gekündigt und die Mediation wurde abgebrochen. In der zweiten Jahreshälfte 2017 traten dann immer mehr Probleme in der Zusammenarbeit Lehners mit verschiedenen anderen Akteuren inner- und ausserhalb der Kirchgemeinde zutage. Und es wurden mehrere Gespräche mit Einzelpersonen und Personengruppen geführt, um den Problemursachen auf den Grund zu gehen und Massnahmen zu treffen – zum Beispiel wurde Petra Lehner vom Religionsunterricht befreit und in der Ökumene andere Pfarrpersonen eingesetzt. Bereits im Januar 2018 wurde mit Lehners ein ernsthaftes Gespräch geführt und Rückmeldung gegeben.

Wie ging es weiter?

Die Kivo hat dann aufgrund der anhaltenden Spannungen entschieden, den Kirchenrat um eine halbjährige Verlängerung der Probezeit zu bitten, damit mehr Zeit für die Beurteilung und Entwicklung der Zusammenarbeit zur Verfügung steht. Es hat sich in den folgenden Wochen leider gezeigt, dass die gegenseitigen Vorstellungen zur Gemeindeleitung und Zusammenarbeit unüberbrückbar sind. Deshalb hat die Kivo, nach eingehenden Beratungen, noch im Juni 2018 entschieden, keinen Antrag auf Wahlfähigkeit zu stellen. Dieser Entscheid wurde Lehners umgehend eröffnet und erläutert. Der Zeitpunkt wurde so gewählt, dass Lehners Dreiviertel-Jahre zur Verfügung standen, um sich beruflich neu zu orientieren. Im Rückblick betrachtet hat sich diese gut gemeinte Geste als Belastung für alle Beteiligten herausgestellt.

Für viele ist es unverständlich, dass nach der verlängerten Probezeit kein Wahlvorschlag erfolgte. Auch da fehlt den Kirchbürgern die Information über die konkreten Gründe.

Der Entscheid, keinen Antrag auf Wahlfähigkeit an den Kirchenrat zu stellen, wurde noch innerhalb der Zwei-Jahresfrist gefällt (vor Ende September 2018), obwohl zu diesem Zeitpunkt die Verlängerung bereits beantragt und auch bewilligt worden war. Interessierte Kirchbürger waren also durch die Informationsveranstaltung von Ende August 2018 rechtzeitig und so umfangreich wie möglich informiert. Es trifft nicht zu, dass für viele unverständlich ist, dass nach der verlängerten Probezeit kein Wahlvorschlag erfolgte. Das wird lediglich von einzelnen Personen hartnäckig und wider besseren Wissens verbreitet. Aufnahmefähige und -willige Kirchbürger haben an der Infoveranstaltung von Ende August 2018 verstanden, dass eine längerfristige und dauerhafte Zusammenarbeit mit dem Pfarrehepaar Lehner nicht in Frage kommen kann. Äusserungen von Kirchbürgern an der Veranstaltung bestätigen diesen Sachverhalt.

Einerseits gibt es das Personal- und Datenschutzrecht, andererseits haben die Kirchbürger Anrecht auf eine offene Informationspolitik. Können Sie konkret sagen, in welcher Form die Zusammenarbeit nicht geklappt hat und vor allem: Was wurde vorgekehrt, um dies zu verbessern?

Die Kivo hat versucht, jederzeit offen und zeitnah über die Entwicklungen in der Kirchgemeinde zu informieren. Dazu wurde im Kirchenboten extra die neue Rubrik «Aus der Vorsteherschaft» geschaffen. Zusätzlich wurden im Februar 2019 alle Kirchbürger in einem persönlichen Brief über die Situation in der Kirchgemeinde umfassend orientiert. Wir können nachvollziehen, dass einige Kirchbürgerinnen und Kirchbürger sich nicht vollumfänglich informiert fühlen. Deshalb bemühen wir uns auch weiter um zeitnahe und offene Kommunikation.

Konkret: Wer hat was unternommen? Wie oft wurde das Gespräch gesucht? Wurden Vereinbarungen getroffen? Und inwiefern waren die weiteren Beteiligten rund um das Pfarrehepaar in die Problemlösungen mit einbezogen?

Konkret hat die Kivo die Führungsverantwortung wahrgenommen, indem sie Gespräche mit Einzelpersonen und Personengruppen geführt und erforderliche Massnahmen getroffen hat (zum Beispiel Suspendierung Petra Lehner vom Religionsunterricht, Einsatz von Ersatzpfarrpersonen in der Ökumene). Sämtliche Jahresgespräche (Qualifikationsgespräche) wurden vom Personalverantwortlichen geführt und Leistungs- und Verhaltensziele vereinbart. Ausserdem wurde Walter Bodenmann in unserem Auftrag im Rahmen des Nachfusionsprojektes aktiv. Er hat von «neutraler» Seite ebenfalls viele Einzelgespräche geführt und Vereinbarungen getroffen.

Pfarrerin Christina Nutt hat sich öffentlich hinter das Pfarrehepaar Lehner gestellt. Gab es von der Kivo Druckversuche, sie auf «Kurs» der Arbeitgeberin zu bringen?

Nein, es gab keinerlei Druckversuche. Weshalb auch?

Warum scheidet Pfarrerin Christina Nutt aus, die seit einigen Jahren in der Kirchgemeinde als Pfarrerin wirkt?

Pfarrerin Nutt war von 1995 bis 2010 als Pfarrerin und 2011 als Pfarrverweserin für die vormaligen Kirchgemeinde Azmoos-Trübbach tätig und ist dann aus dem Dienst ausgeschieden. Die Gründe dafür sind uns nicht bekannt. Frau Nutt betreibt seither für die Kantonalkirche im 10%-Pensum die Vermittlungsstelle für Pfarrstellvertretungen. Nach dem Weggang von Daniel Hanselmann haben wir diese Stelle um Hilfe bei der Suche nach einer geeigneten Stellvertretung kontaktiert. Frau Nutt hat sich dann gleich selbst ins Spiel gebracht, anstatt uns geeignete Kandidaten zu vermitteln. In der Not sind wir darauf eingestiegen und haben Pfarrerin Nutt im 20%-Pensum für eine sechsmonatige Stellvertretung eingestellt. Daraus wurde dann ein ganzes Jahr (bis Ende 2018). Die Zusammenarbeit mit Frau Nutt war von Beginn weg sehr schwierig. Es war nie unsere Intention, Pfarrerin Nutt wieder in eine Festanstellung zu übernehmen, sie hat sich auch nicht darum beworben.

Warum wurde den Medienvertretern der Zugang zum Informationsanlass vom 29. August 2018 verwehrt?

Das Pfarrehepaar Lehner hat diese Verweigerung für eine Teilnahme an diesem Abend zur Bedingung gemacht, und die Kivo hat das akzeptiert. Wir hätten die Presse gerne dabeigehabt. Leider haben sich Lehners nach einem kurzen Statement gleich zu Beginn des Anlasses verabschiedet und den Raum verlassen. Notabene ohne vorherige Ankündigung. Auch das hat die Kivo stillschweigend geschluckt.

Wie geht es Ihnen als Präsident und auch der gesamten Kivo angesichts des grossen Drucks durch die Kritiker, die sich auch mehrfach in Leserbriefen geäussert haben?

Wir empfinden keinen Druck von opponierenden Personen. Er tut uns einfach für die Kirchgemeinde leid, dass wir Kirchbürger unter uns haben, die es darauf abgesehen haben, die gewählte Behörde zu diskreditieren und die Kirchgemeinde zum Beispiel durch Leserbriefe in ein falsches Licht zu stellen. Alle bisherigen Anstrengungen zur Versöhnung durch uns selbst, durch unseren Mediator Walter Bodenmann und selbst durch den Kirchenratspräsidenten sind erfolglos geblieben. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass diese Vierer-Gruppe nicht kooperieren will und kann.

Wie soll es nun in der Kirchgemeinde Wartau weiter gehen? Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Die Frage stellt sich für uns anders, nämlich: «Was wünschen sich die Kirchbürger für die Zukunft?» Das wollen wir am Diskussionsanlass vom 18.Mai 2019 herausfinden.

Die Trennung vom Pfarrehepaar Lehner wirft seit Sommer einen grossen Schatten auf die Kirchgemeinde Wartau. Wo sehen Sie Positives in der Evangelischen Kirchgemeinde Wartau? Was läuft gut?

Die Weichen für eine positive Zukunft sind gestellt. Wir haben zwei neue Pfarrstellvertreter, die sich beide auch für eine Wahl interessieren. Die Pfarrwahlkommission prüft derzeit weitere interessante Dossier und wird in den nächsten Monaten eine Empfehlung abgegeben. Freiwillige, die sich verabschiedet hatten, kehren zurück, die Ökumene ist eine Freude. Der Konfirmandenunterricht läuft mit dem Team Jugendarbeiterin Lisa Lohner und Marcel Cavallo wieder tadellos. Wir arbeiten mit Hochdruck im Nachfusionsprojekt an der definitiven Aufarbeitung der Vergangenheit und kümmern uns auch bereits um die Umsetzung einzelner Schwerpunkte der Vision 2025 der Kantonalkirche. Sie sehen, der Schatten weicht dem Licht, und morgen schon werden die Schatten vergessen sein.