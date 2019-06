Anklage betreffend «Schlammschlacht von Gams»: Griff in die verbale Müllkiste? Vor dem Kreisgericht in Mels haben sich in der kommenden Woche zwei Angeklagte zu verantworten, die eine Schulratspräsidentin verleumdet haben sollen. Sie gelten als Exponenten einer bitteren Posse, einer «Schlammschlacht von Gams». Reinhold Meier

Kommende Woche wird das Kreisgericht sich mit der Anklage gegen die zwei Beschuldigten befassen. (Bild: Maren Winschnewski/Fotolia)

Die Wogen gingen hoch unter dem berühmten Wetterglöcklein «z Gams jenn», als im Herbst 2016 Gesamterneuerungswahlen anstanden.

Gemeinderat rief vergeblich zur Besonnenheit auf

Ein damals 58-jähriger griff die Schulratspräsidentin und amtierende Gemeinderätin massiv an, in Leserbriefen, einem Flugblatt und mit einer Aufsichtsbeschwerde. Eine 65-jährige Frau griff ebenfalls zur Feder und flankierte die Angriffe mit drei Leserbriefen und einer Mail.

Der Gemeinderat suchte die Wogen zu glätten und rief in einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz zur Besonnenheit auf. Zugleich suchte er sein Ratsmitglied aus der Schusslinie zu nehmen. Vergeblich.

«Den Bogen überspannt»

Dabei hatten die beiden Kritiker nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft den Bogen überspannt. Sie wirft dem Mann vor, er habe der von ihm verleumdeten Schulpräsidentin angebliche charakterliche Schwächen angehängt.

Sie sei unehrlich, undurchsichtig, machtbesessen und niveaulos, habe er behauptet, zudem sei sie fachlich unfähig, führungsschwach, hintenrum klüngelnd und könne nicht mit Geld umgehen.

Mobbing und Klüngelvorwürfe

In einem Flugblatt behaupte er weiter, die Schulsekretärin sei von ihr gemobbt worden, bis sie krank wurde. Zudem machte er beliebt, ihr Mann sei nur dank ihrer gehobenen Position in den Gemeinderat gewählt worden.

Dies, obschon pikanterweise er selbst der Gatte der vier Jahre zuvor abgewählten Schulpräsidentin war, also der Vorgängerin der von ihm so heftig Kritisierten.

Anklage sieht Tatbestand der Nötigung erfüllt

In seiner Aufsichtsbeschwerde beharrte er darauf und betonte zudem, die Schulpräsidentin habe eine Rede betrunken abbrechen müssen. Gegenüber der Polizei sprach er gar von einer «durch sie misshandelten Person».

In einem Mail an sein Opfer, am Tag nach dem ersten Wahlgang, an dem die Frau die Wiederwahl knapp verpasste, droht er ihr an, dass das Kesseltreiben weitergehe, wenn sie nicht klein beigebe. «Ich empfehle Dir, die Kandidatur zurückzuziehen, dann wirst Du Ruhe haben.» Die Anklage sah darin den Tatbestand der Nötigung erfüllt, jedenfalls des Versuchs dazu.

«Der Familie irreparablen Schaden zugefügt»

Die Anklage hält fest, dass durch das Handeln des Beschuldigten nicht nur das berufliche Ansehen der Betroffenen gelitten habe, sondern auch ihr Ruf als ehrbare und achtbare Person. Die Angriffe seien massiv rufschädigend. «Sie haben der Familie irreparablen Schaden zugefügt.» Zudem seien sie «klar planmässig» erfolgt.

Die Anklage fordert eine Geldstrafe von 14000 Franken. Diese sei zu vollziehen, Bewährung sei nicht möglich, weil der Beschuldigte bereits zweifach vorbestraft sei, einmal wegen illegaler Beschäftigung von Ausländern, zum anderen wegen Vergehens gegen den Umweltschutz. Der Mann sei offenbar nicht gewillt, sich an geltende Gesetze zu halten, deshalb könne keine günstige Prognose gestellt werden.

«Offensichtliche Zusammenarbeit»

Die zweite, nicht vorbestrafte, Angeklagte hatte in gleicher Angelegenheit mit drei Leserbriefen und einem Mail Stellung gegen die Präsidentin bezogen. Sie war seinerzeit im Teilpensum bei der Schule tätig und griff ebenfalls tief in die verbale Müllkiste.

Es stinke zum Himmel, die Frau sei diktatorisch, undemokratisch, sie lüge, bringe Mitarbeitende zum Verschwinden, verpasse Lehrern Maulkörbe – kurz, es sei ein «Drama». Die deftige Wortwahl erfülle auch hier den Tatbestand der Verleumdung, sagt die Anklage. Zudem habe sie in offensichtlicher Zusammenarbeit mit dem beklagten Mann den ehrbaren Ruf der Betroffenen untergraben.

Einsprache gegen Strafbefehle erhoben

Hinzu komme die Amtsgeheimnisverletzung, weil sie Interna aus Schulsitzungen ausgeplaudert habe. In diesem Fall fordert die Anklage eine Geldstrafe in Höhe von 4200 Franken, bedingt auf zwei Jahre.

Die beiden Beschuldigten hatten zunächst Strafbefehle erhalten. Dagegen haben sie Einspruch erhoben, so dass beide Fälle nun öffentlich wurden und vom Kreisgericht kommende Woche zu entscheiden sind. Für beide Angeklagte gilt die Unschuldsvermutung.