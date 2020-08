Nun gibt es doch noch einen Kandidaten für das Gamser Ortsgemeindepräsidium Die FDP Gams bringt Andreas Schöb als Kandidat für das Präsidium der Ortsgemeinde Gams.

Die Kandidierenden der FDP Gams (von links): Thomas Rehmann (GPK), Mathias Wettstein (Schulratspräsident), Thomas Schöb (Gemeinderat), Vicki Gabathuler (Präsidentin FDP Gams), Simon Gabathuler (GPK), Andreas Schöb (Ortsgemeindepräsident). PD

(wo/pd) Andreas Schöb, Ratsmitglied der Ortsgemeinde Gams und FDP-Mitglied, stellt sich als Kandidat für das Präsidium der Ortsgemeinde Gams zur Verfügung. Das schreibt die FDP Gams in einer Mitteilung.

Bisher gab es keinen Kandidaten für das Ortsgemeindepräsidium. Warum hat sich Andreas Schönb denn erst jetzt und nach Ablauf der Anmeldefrist zur Kandidatur entschlossen? Er sagt:

«Seit klar wurde, dass sich niemand zur Wahl stellt, ist die Vorstellung einer führungslosen Ortsgemeinde für mich nicht tragbar.»

Voraussetzungen inzwischen geschaffen

Bisher hatte Schöb zwei Hauptargumente, warum er sich nicht von Anfang an zur Verfügung gestellt hat. Zum einen ist es die Familie. Andreas Schöb ist verheiratet und Vater von drei kleinen Kindern. Zum anderen sind es seine fordernden beruflichen Aufgaben als Leiter ICT, FM einer grösseren lokalen Unternehmung. Beide «Hindernisse» konnte er in der Zwischenzeit ausräumen. Er stellt fest:

«Ich war der Meinung, dass sich sicher ein Kandidat finden lässt, der die nötige Zeit aufbringen und den ich als Rat unterstützen kann. Dies war leider nicht der Fall.»

Seine Familie stehe hinter seiner Kandidatur und sein Arbeitspensum habe er entsprechend reduzieren können. Die Zusage seiner Ratskollegen, die Aufgaben und Verantwortungen aufzuteilen, habe ihm die nötige Sicherheit gegeben, um in die grossen Fusstapfen seiner Vorgänger einzutreten.

Traditionen bewahren und weiter entwickeln

Weiter sagt Andreas Schöb:

«Ich möchte neue Ideen einbringen und die Ortsgemeinde Gams in eine nachhaltige Zukunft führen.»

Die bestehenden Strukturen sollen weitergeführt und wo nötig und sinnvoll modernisiert und digitalisiert werden. Zusammengefasst erklärt Schöb seine Beweggründe so: Die Bewahrung von Traditionen mit Blick in die moderne Welt.

Die FDP Gams zeigt sich in ihrer Mitteilung überzeugt, dass Andreas Schöb die Fähigkeiten und Erfahrungen für das Ortsgemeinde-Präsidium aus seiner beruflichen Tätigkeit als Wirtschaftsinformatiker und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung der Lippuner EMT, Grabs, sowie als bisheriges Ratsmitglied der Ortsgemeinde Gams mit sich bringt.

Von Hand auf leeren Stimmzettel aufführen

Als Sohn eines ehemaligen Ortgemeindepräsidenten wisse er, was das Amt beinhaltet, so die FDP. Sie verweist darauf, dass am 27.September für die Wahl von Andreas Schöb auf dem leeren Stimmzettel der Ortsgemeinde beim Präsidenten «Andreas Schöb, Hueb 11, 9473 Gams» aufzuführen ist.

Wenn Andreas Schöb als Ortsgemeindepräsident gewählt wird, würde eine Ersatzwahl im Ortsverwaltungsrat nötig, für den er auf dem Wahlzettel aufgeführt ist.

Weitere Kandidierende der FDP Gams

Die FDP schlägt ausserdem Thomas Schöb, Chrezibach, Gams, als Kandidat für den Gemeinderat Gams vor. Dank seiner 13-jährigen Erfahrung als Finanzchef der Firma Ortlinghaus, Gams, Präsident der Elektra Gams, GPK-Mitglied in Gams und als Dozent für Rechnungslegung und Controlling an Berufsschulen bringe er die nötige Erfahrung im Finanzbereich mit in den Gemeinderat, schreibt die Ortspartei.

Thomas Schöb ist selbstständiger Unternehmer. Er setze sich für die Förderung der Standortattraktivität, für das Gewerbe und die Industrie in Gams, für den Erhalt und die Steigerung der Wohnqualität durch angemessene Infrastruktur sowie für ein starkes Vereinsleben in Gams ein. Seine Erfahrungen würden seine Schwerpunkte in der Finanz-, Bildungs-, Umwelt- und Energiepolitik bestimmen, schreibt die FDP weiter. Thomas Schöb ist Familienvater von zwei schulpflichtigen Kindern.

Matthias Wettstein, Unterfelsbach, Gams, kandidiert für eine weitere Amtsperiode als Schulratspräsident und Gemeinderat.

Thomas Rehmann, Neufeld, Gams, Simon Gabathuler, Wolfsagger, Gams und Thomas Schöb, Chrezibach, Gams, stellen sich als Bisherige für die Geschäftsprüfungskommission (GPK) zur Wahl. Wird Thomas Schöb am 27.September als Gemeinderat gewählt, dann wäre für die GPK im November eine Ersatzwahl nötig.