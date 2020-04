Andreas Enggist, Buchs, über die Massnahmen des Bundes ab 27. April: «Die Physios sind froh über die Lockerung» Ab Montag, 27. April, dürfen die Physiopraxen auch wieder diejenigen Patienten behandeln, die keine Notfälle sind. Selbstverständlich unter Einhaltung der Hygienevorschriften des BAG.

Physiopraxen dürfen auch für Personen ohne Notfall wieder öffnen. Andreas Enggist hat sich dafür vorbereitet und wird die Patienten am Eingang von der Rezeption instruieren lassen. Bild: Heini Schwendener

«Wer aber zur Risikogruppe gehört, wird immer noch zu Hause bleiben», sagt Andreas Enggist, Geschäftsführer von Enggist Medical Fitness AG und Präsident von Physionetz Sarganserland-Werdenberg. Bis 11.Mai wartet der Bund ab, wie sich die Lage entwickelt. «Wenn sie sich verschlechtert, kann das bedeuten, dass wir wieder weniger Patienten behandeln dürfen. Im Moment sind wir aber froh über die Lockerung», so Enggist.

In Warteräumen sind die Stühle auseinandergestellt

Selbstverständlich müssen die Physiobetriebe die Vorsichtsmassnahmen einhalten. «Unser Eingang ist verschlossen, sodass ein kontrollierter Einlass in die Physiotherapie gewährleistet werden kann. Wir öffnen den Kunden einzeln und weisen sie an, dass sie die Hände desinfizieren und die Hygienemasken aufsetzen sollen. Im Warteraum sind die Stühle ausserdem auch weiter auseinandergestellt worden», so Andreas Enggist. Handschuhe müssen dann getragen werden, wenn zum Beispiel im Gesicht des Kunden gearbeitet wird, «wenn ich beispielsweise am Kiefer hantiere», so Enggist. Nach jeder Behandlung wird die Therapieliege desinfiziert.

«Der Arzt weist die Patienten zu»

Nur weil die Physiopraxen ab 27.April wieder öffnen, heisst das nicht unbedingt, dass die Physiopraxen in der Region ab der ersten Woche wieder voll sein werden. «Der Arzt weisst die Patienten zu. Er muss das Risiko abschätzen. Bei gewissen Vorerkrankungen wird der Arzt den Patienten vermutlich weiterhin nicht in die Physio schicken. Wir sind also auf die Ärzte angewiesen. Wir Physiotherapeuten des Physionetz Sarganserland-Werdenberg arbeiten sehr eng mit den Ärzten der Pizolcare AG zusammen und stehen in engem Kontakt.»

«Arbeitgeber mussten Sicherheit ausstrahlen»

Während des Lockdowns wussten sich einige Physiopraxen zu helfen. «Wir haben zum Beispiel unseren Kunden Übungen für Zuhause mitgegeben. In den kommenden Tagen dürfen wir sie nun wieder anrufen und Termine abmachen», freut sich Andreas Enggist.

Nicht nur das ist eine positive Nachricht: «Am Donnerstag wurde verkündet, dass Einzelunternehmen eine Erwerbsersatzentschädigung erhalten.»

Vor diesem Entscheid wusste niemand, wie es weitergeht. Andreas Enggist:

«Deshalb mussten die Arbeitgeber Sicherheit ausstrahlen. Als gut organisierte Firma kommt man besser über die Runden.»

Ab dem 27. April dürfen die Mitarbeitenden der regionalen Physiopraxen zwar wieder mehr arbeiten. Eine Arbeitszeit von 100 Prozent werde aber noch nicht erreicht.

Neben Physiotherapien werden auch Osteopathie und medizinische Massagen erlaubt sein. Die Fitnesscenter bleiben weiterhin bis zum 8. Juni 2020 geschlossen.

Die Hälfte des Umsatzes

«Der Fitnessbereich macht bei uns die Hälfte des Umsatzes aus. Aufgrund der Krise wird die Fitnessbranche noch eine Korrektur erleben. Ich bin gespannt, wie es laufen wird. Es werden am Anfang nicht alle gleichzeitig ins Fitness ‹rennen› dürfen, da es sicher besondere Auflagen zur Sicherheit der Kunden geben wird. Da dies jemand kontrollieren muss, werden unbeaufsichtigte Fitnesszentren dies nicht einhalten können.»