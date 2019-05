An der Schlossmediale kann Gold mit verschiedenen Sinnen erlebt werden Wie riechen goldene Töne? An der Schlossmediale vom 7. bis 16. Juni wird dieses Geheimnis gelüftet. Ohren, Augen und Nasen werden goldig verwöhnt. Alexandra Gächter

Babette Karner (links) und Mirella Weingarten stellten an der Medienkonferenz das Programm der Schlossmediale vor. (Bild: Alexandra Gächter)

Gold, die Farbe des Barock, ziert Schlösser, Paläste und Kirchen. Das Schloss Werdenberg kann da – wenn es rein um das Element Gold geht – nicht mithalten. Vergoldete Bilderrahmen hängen im Schloss. Das ist alles. «Eigentlich ist es die Abwesenheit des Goldes im Schloss Werdenberg, die mich auf das Thema Gold gebracht hat», sagt Mirella Weingarten, Künstlerische Leiterin und Begründerin der Schlossmediale. Während der Schlossmediale vom 7. bis 16. Juni wird dies geändert: Das Schloss Werdenberg wird in Gold gehüllt. In echtes und falsches, in erdachtes und verhasstes, in glückseliges und gefährliches. Was das Gold mit und aus den Menschen macht, wann es Treue oder Neid, Gier oder Vergänglichkeit bedeutet, werden die Künstlerinnen und Künstler der Schlossmediale in diesem Jahr ergründen. Während bei den meisten Konzerten, Ausstellungen und Workshops die strahlende, glänzende und faszinierende Seite des Goldes künstlerisch interpretiert wird, zeigt eine Ausstellung die negativen Aspekte des Edelmetalles.

Seltene Instrumente und Workshops für alle

Die verschiedenen Ausstellungen, Konzerte und Workshops zum Thema Gold sind für die breite Bevölkerung wie auch für den anspruchsvollen Kulturliebhaber konzipiert. Man kann auf der Ruine Wartau mysteriöse Geschichten erfahren, im Städtli Werdenberg einen eigenen goldenen Ring schmieden, den Tönen des seltenen wie auch unbekannten Instrument Salterio lauschen oder gar goldene Töne riechen. Letzteres kann bei «Le Concert Des Parfums» erlebt werden. Goldene Saxophone erzeugen barocke Eleganz. Für jedes Stück des Musikers Michel Godard hat Parfumière Ursula S. Yeo einen speziellen Duft konzipiert. Im Zentrum der Schlossmediale steht die Kostümbildnerin Marion Steiner. Als Künstlerin im Fokus bevölkert sie mit ihren goldigen Figuren das Schloss.