Am Bahnhof Buchs können Kunden jetzt rund um die Uhr Pakete abholen und aufgeben Am Dienstag haben die Stadt Buchs, das EW Buchs und die Post die neue Infrastruktur beim Bahnhof eingeweiht. Dazu gehören Parkplätze, Ladestation für Elektrofahrzeuge, My-Post-24-Automat und die umgestaltete Postfiliale. Corinne Hanselmann

Christof Kägi (links) erklärte die Funktionsweise des neuen My-Post-24-Automaten. (Bilder: Corinne Hanselmann) Die altbekannte Skulptur«Ernst & Ernst» hat wieder einen Platz erhalten. Jürg Göldi (links), Bereichsleiter Infrastruktur beim EW Buchs, demonstrierte das Laden eines Elektrofahrzeuges an der neuen Ladestation. René Wildhaber von der Post demonstrierte, wie er mit seinem Smartphone Pakete abholen kann. Mit der «Grüezi-Theke» werden Kunden in der neu gestalteten Postfiliale Buchs willkommen geheissen.Bilder: Corinne Hanselmann Auch eine Post für die Kleinsten fehlt nicht. Die Schalterhalle wurde neu gestaltet. 7 Bilder Rund um die Uhr Pakete abholen

An Stelle der provisorischen Bushaltestelle, die während dem Bau des neuen Bushofs in Betrieb war, sind in den vergangenen Monaten 20 Kurzzeitparkplätze und eine Ladestation für Elektrofahrzeuge entstanden. Auffallend ist aber auch der grosse gelbe My-Post-24-Automat mit 78 Paketfächern. Die Post hat ihn gleichzeitig mit der neu konzipierten und umgestalteten Postfiliale in Betrieb genommen.

Während 24 Stunden Pakete abholen und aufgeben

Im Automaten werden ab sofort alle Pakete, die an Personen in Buchs 1 adressiert sind, eingelagert. Dies jedoch erst, wenn sie durch den Pöstler nicht zugestellt werden konnten. Der Empfänger hat dann rund um die Uhr die Möglichkeit, seine Sendung abzuholen. Sehr grosse Pakete sind weiterhin am Schalter abzuholen. «Das Kundenverhalten hat sich komplett verändert», sagte Christof Kägi, Leiter Filialgebiet Buchs bei der Post, am Dienstag an der Einweihung der neuen Infrastruktur. Viele Menschen seien von morgens bis abends unterwegs und hätten gar keine Möglichkeit, Pakete zu den Öffnungszeiten der Post abzuholen. Deshalb sei der neue Paket-Automat eine sehr gute und ganz einfache Lösung.

Fächer können auch gemietet werden

Der Empfänger muss lediglich einen Code einscannen vom Abholschein oder vom Smartphone, und kann dann sein Paket mitnehmen. Kunden können am Automaten auch Pakete verschicken, das Porto bezahlen sie per Bank- oder Kreditkarte. Freie Fächer können zudem gemietet werden, um beispielsweise Einkäufe zwischenzulagern oder einen Schlüssel zu hinterlegen.

Auswärtige können Päckli hierhin schicken lassen

Auch Personen, die nicht in Buchs wohnen, können sich Pakete zum My-Post-24-Automat schicken lassen. Nötig ist dafür eine Registration auf der Webseite der Post. René Wildhaber, Leiter Region St. Gallen-Appenzell bei der Post, demonstrierte, wie er mit seinem Smartphone Pakete am Automaten abholt.

In Räfis bleibt alles beim Alten. Dort können Pakete weiterhin bei der Swidro-Drogerie abgeholt und aufgegeben werden.

Vergleich Parkplätze mit 2018 Mai 2019 November 2018

Chaos entschärfen

Vom Chaos am Bahnhof habe man des Öfteren in den Medien gelesen, sagte Stadtpräsident Daniel Gut an der Einweihung der neuen Kurzzeitparkplätze südlich vom Bahnhof. Aufgrund von zu wenigen Parkplätzen entstand immer wieder Stau. Linienbusse konnten teils nicht mehr passieren. «Wir hatten dafür nicht von Anfang an eine Lösung, denn der provisorische Bushof war ja während dem Bau des neuen Bushofes noch in Betrieb», so Daniel Gut. Nun habe man aber diese zweite Etappe abschliessen können.

«Wir hoffen, dass wir die Parkplatz-Situation am Bahnhof damit entschärfen können.»

Die altbekannte Skulptur des Künstlers Daniel Grass aus Zizers, im Volksmund «Ernst & Ernst» genannt, hat bei der Einfahrt zum neuen Parkplatz wieder einen prominenten Platz erhalten. Auch sonst wurde der der Gestaltung der neuen Anlage an diesem zentralen Ort die entsprechende Aufmerksamkeit geschenkt. «Die Stadt Buchs bemüht sich, für die Region und für die Buchserinnen und Buchser ein attraktives Stadtzentrum zu gestalten», so Gut weiter. Man sei deshalb weiterhin interessiert, dass beim Areal Chez Fritz etwas gehe.

Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

Ein weiteres Zeichen setzt die Stadt Buchs für Elektromobilität. Beim neuen Parkplatz ist eine Schnellladestation installiert worden, welche das gleichzeitige Laden von zwei Elektrofahrzeugen ermöglicht. Mit der Station können neben den herkömmlichen Ladeleistungen (bis 22kW AC) auch Fahrzeuge mit einer Schnellladefunktion (bis 50kW DC) bedient werden. Jürg Göldi, Bereichsleiter Infrastruktur EW Buchs, freute sich:

«Wir sind glücklich, dass wir eine Ladestation realisieren durften an einem Ort, wo es eher knapp Parkplätze hat. Wir sind aber klar der Meinung, dass Elektromobilität hier einen Platz haben darf.»

Die Schnellladestation ist eine Erweiterung der bereits bestehenden Ladeinfrastruktur bei der NTB, beim BZB und beim Alvierparkplatz. Im vergangenen Jahr zählte das EW bei diesen Stationen rund 530 Ladevorgänge. Jürg Wohlwend demonstrierte, wie das Laden eines Elektroautos funktioniert und per Karte bezahlt werden kann. Das «Tanken» eines Autos mit Strom sei ungefähr halb so teuer wie eine Füllung Benzin oder Diesel.

Vergleich Bahnhofplatz mit 2018 Mai 2019 November 2018

Post setzt weiterhin auf Kundenkontakt am Schalter

Zur Steigerung der Attraktivität des Buchser Zentrums trägt auch die modernisierte Filiale der Post bei, schreibt die Stadt Buchs in einer Medienmitteilung. Die Post geht mit modernen Filialen in die Zukunft und entwickelt in der ganzen Schweiz 300 Filialen, die einem neuen Konzept folgen. Sie sind noch besser auf die heutigen und künftigen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten. Auch die Filiale beim Bahnhof Buchs gehört dazu. Der Unterschied mit dem neuem Konzept ist frappant. «Der Kundenraum ist modern und hell gestaltet und verfügt über eine einladende Informations- und Beratungszone. Kundinnen und Kunden können ihre Postgeschäfte schnell und einfach erledigen oder sich in Ruhe zu den vielfältigen physischen und digitalen Postdienstleistungen beraten lassen», betont Christof Kägi, Leiter Filialgebiet Buchs der Post.