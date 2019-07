Allure GmbH zur Strafzahlung des Altersheims in Sennwald für eine Möbelauffrischung: «Was wir machten war sicher rechtens.»

19000 Franken zahlte das Altersheim Forstegg im Jahr 2018 gemäss externer Betriebsanalyse unter dem damaligen Heimleiter als Strafzahlung an die Allure GmbH in Vaduz. Deren Geschäftsführer kann sich nicht an den konkreten Fall erinnern. Er betont aber, dass die Firma keine unbegründeten Rechnungen stelle.