Buchs Corona beeinflusst eine alte Tradition: Altjohr-Usschella fand statt, aber für einmal ohne den Umzug Der Einwohnerverein Räfis-Burgerau lud ein, das alte Jahr für einmal in etwas anderer Weise zu verabschieden.

Viel Plausch haben diese Kinder mit den Glocken auf ihrem Trampolin. Bild: Hansruedi Rohrer

Es wurde bald klar, dass die traditionelle Altjohr-Usschella des Einwohnervereins Räfis-Burgerau diesmal nicht in gewohntem Rahmen mit einem Umzug durch die Quartiere durchgeführt werden konnte. Doch der Einwohnerverein, der diesen Anlass jeweils organisiert, hatte im richtigen Moment auch die richtige Idee, um am letzten Tag des alten Jahres dieses etwas besondere Jahr 2020 doch gemeinsam ausläuten zu lassen. Und alle zu Hause: am Fenster, auf dem Balkon oder im Garten.

Gross und Klein beteiligen sich am Brauch diesmal auf eine besondere Art.

Viele waren um 17 Uhr bereit

Dort sollte man um 17 Uhr mit viel Krach dem Jahr «Tschüss» sagen. Das hat denn auch tatsächlich funktioniert. An verschiedenen Stellen in den Quartieren von Räfis-Burgerau stand je ein Mitglied der Flaggala-Holzer mit einer grossen Glocke. Zum Beispiel an der Saar, im Gätterli, bei der einstigen SBB-Station, im Räfiserfeld, beim Schulhaus, an der Halde und an anderen Ecken.

Sogar Pfannendeckel müssen da herhalten.

Ein Mitglied der Flaggala-Holzer beginnt um punkt 17 Uhr mit dem Altjohr-Usschella.

Um 17 Uhr erfolgte ein lauter Knall, und sogleich begann das Altjohr-Usschella im Dorf. Die Mitglieder der Flaggalaholzer schwangen ihr schweres Geläut, die Kinder hatten auch diesmal ihre helle Freude, und auch die Grossen machten toll mit. Da mischten sich sogar noch Pfannendeckel mit ihrem «Klang» in das gemeinsame, mehrere ­Minuten dauernde Abschiedskonzert mit ein.

Lediglich der abschliessende Imbiss für die Usscheller war in diesem speziellen Jahr Sache jeder Familie – oder auch nicht.