Altersheim Forstegg: Buchungen werden nun wird detailliert untersucht Insbesondere in den Bereichen Debitoren und Bankkonten sind die Fragezeichen gross, welche der ehemalige Leiter des Altersheims Forstegg hinterlassen hat. Eine externe Revisionsfirma sucht in nächster Zeit intensiv nach Antworten. Thomas Schwizer

Nun wird der gesamte Finanzhaushalt des Altersheims Forstegg der letzten vier Jahre detailliert untersucht. (Bild: Corinne Hanselmann)

Der Sennwalder Gemeindepräsident Peter Kindler hat den Mitarbeitenden am Mittwoch an einem Informationsanlass im Altersheim Forstegg Zuversicht verbreitet, dass sich dieses unter der neuen Führung von Jeanette Mösli wieder in ruhigen Gewässer bewegen kann.

Chaotische Buchführung - Restrukturierung mit Stellenabbau

Es war, wie Kindler persönlich, wegen der chaotischen Buchführung des Ende April ausgeschiedenen Heimleiters in die Schlagzeilen geraten. Die Betriebsdefizite betrugen in den Jahren 2015 bis 2018 insgesamt rund 2,1 Millionen Franken.

Eine Restrukturierung mit einem Stellenabbau war unverzichtbar. Dieser sei nun abgeschlossen, betonte Kindler am Mittwoch. Eine am Montag dieser Woche ausgeschriebene Stelle für den Bereich Hausdienst und Technik sei auf die Kündigung durch einen Mitarbeiter zurückzuführen, sagt Kinder auf Anfrage des W&O.

Betriebsanalyse zeigt viele Schwachstellen auf

Der Gemeindepräsident leitet die Altersheimkommission, die vor einem Jahr eingesetzt und im Frühling durch mehrere Fachleute erweitert worden ist. In der Kommission in beratender Funktion dabei ist auch die neue Heimleiterin.

Kindler hat im Januar dieses Jahres gegenüber dem W&O eingestanden, dass er sich zu lange vom Ende April ausgeschiedenen Heimleiter vertrösten liess und viel zu lange auf die schlechten Finanzzahlen nicht reagiert habe.

Heimleiter hat Kompetenzen massiv überschritten

Eine von der Gemeinde in Auftrag gegebene externe Betriebsanalyse zeigte massive Schwachstellen auf und empfahl dringende Restrukturierungsmassnahmen (der W&O berichtete). Diese wurden umgehend an die Hand genommen und umgesetzt.

Der ausgeschiedene Heimleiter hatte seit seinem Amtsantritt im Jahr 2014 insbesondere im Bereich Hausdienst den Personalbestand massiv ausgebaut. Damit hat er seine Kompetenzen überschritten, wegen der fehlenden Kontrolle konnte er dies aber tun.

Finanzielle Missstände treten immer stärker zu Tage

Die Betriebsanalyse zeigte auf, dass der Heimleiter, ein eidg. dipl. Betriebwirtschafter HF, offensichtlich im Bereich Buchhaltung völlig überfordert war. Es blieben deshalb viele Fragen offen.

Selbst der kantonale Revisor war nicht imstande, innert der zur Verfügung stehenden Zeit Licht in Fehlbuchungen, Debitorendifferenzen, nicht verbuchte Zahlungseingänge etc. zu bringen.

Persönliche Bereicherung noch nicht feststellbar

Kindler sagte den Heim-Mitarbeitenden, dass deshalb, in Absprache mit dem Kanton, die Haushaltführung unter Heimleiter Marco Vaccariello in den vergangenen vier Jahren durch eine spezialisierte externe Firma detailliert untersucht werde, insbesondere in den Bereichen Debitoren und Bankkonten.

Ob es neben Buchungsmissständen auch zu einer persönlichen Bereicherung gekommen ist, könne man heute nicht beurteilen, sagte er auf Anfrage des W&O. Es gelte aber die Unschuldsvermutung, so der Gemeindepräsident.

Ein Schlussbericht wird das Ausmass zeigen

Vom Ausmass der finanziellen Missstände ist Peter Kindler überrascht – und enttäuscht. Nach der detaillierten Untersuchung gebe es einen Schlussbericht an die Kommission, den Gemeinderat und den Kanton, um einen Schlussstrich unter die unschöne Geschichte zu ziehen.

Dann könne man auch über allfällige strafrechtliche Massnahmen entscheiden. Vor allem aber gelte es, nun nach vorne zu schauen, was man mit der Wahl der neuen Heimleiterin mache.