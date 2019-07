Der Steinenbachsämmler in Sennwald wird saniert, Zeitzeugen sollen aber erhalten bleiben

Alle zwei bis drei Jahre wird das Wasser im Sennwalder Steinenbachsämmler abgelassen, um jeweils zwischen 1500 und 2500 Kubikmeter Schwemmgut auszubaggern. Zuletzt war dies im Jahr 2018 der Fall. Dabei wurde auch die kleine Insel entfernt, was bestimmt dem einen oder anderen Spaziergänger aufgefallen ist. «Der Zweck eines Sämmlers ist eindeutig, dass man das Geschiebe zurückhalten kann», erklärt Urs Müller. «In den vergangenen sechs bis zehn Jahren hat man es aus technischen Gründen nicht geschafft, sämtliches Geschiebe zu entfernen. Der Arm des Baggers war schlicht zu wenig lang.» Beim letzten Ausbaggern habe man aber mit entsprechenden Baumaschinen in den Sämmler fahren können, um das Geschiebe und damit auch die entstandene Insel entfernen zu können. «Es ist verständlich, dass dies manche Leute etwas reut», so der Geschäftsführer.