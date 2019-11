Als Ärztin in der Hausarztpraxis ist auch viel soziale Kompetenz gefordert Melanie Greisinger spricht im Interview über ihre Erfahrungen als Praxisassistenzärztin in der Pizol-Care-Praxis bei Hausarzt Telemachos Hatziisaak in Trübbach. Hanspeter Thurnherr

Praxisassistenzärztin Dipl. med. Melanie Greisinger bespricht sich mit Dr. Telemachos Hatziisaak in der Praxis. (Bild: Hanspeter Thurnherr)

Im Werdenberg ­kommen auf 10 000 Personen 8,4 Hausärzte, die zweittiefste Dichte im Kanton (der W&O berichtete am 7.Oktober). Der Kanton gibt Gegensteuer, unter anderem mit dem Hausarztförderprogramm. Ein Teil davon ist die Praxisassistenz.

Einjährige Praxisassistenz

Was das genau ist, erzählt Melanie Greisinger. Sie macht zurzeit in der Pizol-­Care-Praxis Wartau bei Dr. Telemachos Hatziisaak in Trübbach eine einjährige Praxisassistenz. Aufgewachsen in Mainz absolvierte sie die Sanitätsoffiziersausbildung in der Deutschen Bundeswehr und Bundesmarine. Dazu gehörte ein Medizinstudium, das sie in Mainz absolvierte.

Die Spitalausbildung erhielt sie im Bundeswehrkrankenhaus in Ulm (D) sowie in der Reha Seewis und im Regionalspital Schiers. Seit 2004 lebt sie mit ihrer Familie in der Bündner Herrschaft, zuerst in Maienfeld und seit elf Jahren in Jenins.

Frau Greisinger, was ist eine Praxisassistenz?

Melanie Greisinger: Im Rahmen der Weiterbildung zum Facharzt der Inneren Medizin durchläuft man verschiedene Phasen. Es fängt mit der Ausbildung im Spital an. Anschliessend hat man die Möglichkeit, auch im ambulanten Bereich Erfahrung zu sammeln, zum Beispiel im Rahmen einer Praxisassistenz in einer Hausarztpraxis. Man kann aber auch in andere ambulante Bereiche hineinschauen, die in einer Hausarztpraxis vorkommen. Man absolviert entweder ein halbes Jahr zu 100 Prozent oder ein Jahr zu 50 Prozent, wie ich es mache. Da bekommt man den hausärztlichen Alltag in seiner gesamten Bandbreite mit.

Warum genügen die Praxisassistenzen im Spital nicht, um gut vorbereitet eine Hausarztpraxis zu übernehmen?

Im Spital gibt es gar keine Praxisassistenz. Diese bezieht sich auf den ambulanten Teil. Das Spital ist praktisch die Grundausbildung. Dort kommen die Patienten, die schwerer krank sind und die man engmaschiger überwachen und beobachten muss. In der Hausarztmedizin sind die Krankheitsbilder und Probleme der Patienten etwas anders und man ist häufig erster Ansprechpartner bei gesundheitlichen Problemen.

Hausärzte scheinen von aussen betrachtet «Zehnkämpfer» zu sein, die sich in vielen medizinischen Bereichen auskennen und nicht nur medizinische Fähigkeiten haben müssen. Was braucht es noch?

Am meisten gefordert sind soziale Kompetenz, Empathie und geduldiges Zuhören.

Die Patienten kommen mit den unterschiedlichsten Beschwerden, zum grossen Teil medizinisch, oft sind es aber auch soziale Probleme.

Manchmal betreut man die ganze Familie. Dann geht es auch um die Arbeit und, und, und. Von Vorteil im Hausarztbereich ist auch manuelles Geschick. Häufig muss man Wunden versorgen, nähen, desinfizieren, Verbände wechseln, Blut abnehmen, Infusionen legen.

In der Schweiz übernimmt im Spital das Pflegepersonal einen Teil dieser manuellen Aufgaben, wie zum Beispiel Blut abnehmen und Infusionen legen. Das ist zwar eine Entlastung für die Ärzte, aber es wäre am Anfang gut, wenn man es selber machen müsste, um eine gewisse Sicherheit zu bekommen.

In welchen Bereichen profitieren Sie von der Praxis­assistenz hier in Trübbach?

In erster Linie profitiere ich von der Vielfalt an gesundheitlichen Problemen, denn wir haben einen grossen Patientendurchlauf. Ich lerne sowohl eine grosse Bandbreite an Krankheitsbildern als auch die unterschiedlichsten Menschen kennen und behandeln.

Als Spezialärztin hätten Sie es einfacher und würden wohl sogar mehr verdienen. Was motiviert Sie dennoch, Hausärztin zu werden?

Ich fand den Beruf des Hausarztes schon immer spannend. Als Kind wollte ich Tiermedizin studieren und habe dann umgeschwenkt auf Humanmedizin.

Der Arzt, mit dem man als Kind und Jugendlicher in Kontakt kam, war eben der Hausarzt. In diesem schönen und vielseitigen Beruf sieht man die Patienten immer wieder.

Man behandelt oft die gesamte Familie und begleitet die Patienten über viele Jahre im Hinblick auf gesundheitliche, berufliche und soziale Aspekte. Das finde ich sehr interessant!

Aber auch anstrengend?

Es ist so, dass der Hausarzt für die Patienten der erste Ansprechpartner ist. Durch die Organisation in Gemeinschaftspraxen ist es besser als früher. Aber der Beruf ist mit einer hohen Arbeitsbelastung verbunden. Es kann stressig werden, wenn die Agenda mit Patiententerminen praktisch schon voll ist und noch Notfälle dazwischengeschoben werden müssen. Dazu kommen die Notfalldienste. Spezialfachärzte haben oft länger Zeit für eine Untersuchung und haben im Allgemeinen weniger Notfälle. Dadurch sind sie besser strukturiert und haben weniger Stress.

Was braucht es heute, damit der Hausarztberuf unter den angehenden Ärztinnen und Ärzten wieder attraktiver wird?

Zunächst einmal wäre es sicher gut, die Notfalldienste auf noch mehr Schultern verteilen zu können. Dabei könnten auch interessierte Spezialisten und Kinderärzte helfen. Bessere Entlöhnung ist oft auch ein Punkt. Oder grössere Wertschätzung durch die Kollegen anderer Fachrichtungen.

Modelle wie Gruppenpraxen oder medizinische Zentren machen den Beruf attraktiver, denn sie ermöglichen unter anderem Teilzeitarbeit, gegenseitige Vertretungen, mehr Flexibilität im Alltag und den täglichen kollegialen Austausch.

Wer eine Praxisassistenz absolviert hat, kann sich ein Bild machen, ob Hausarzt das ist, was zu einem passt, oder nicht. Ich finde sie eine gute Sache. Man lernt tatsächlich alle Aspekte des hausärztlichen Berufes kennen.

Sehen Sie bei gemeinsamen Praxen auch Nachteile?

Ein Nachteil aus Patientensicht, den man oft in medizinischen Zentren hört: «Ich bin jedes Mal bei einem anderen Arzt.» Wer eine Hausarztpraxis alleine führt und den Patienten stets selber sieht, hat einen stetigen Überblick über den Krankheitsverlauf, und die Patienten fühlen sich gut aufgehoben. Für mich überwiegen aus beruflicher, aber auch sozialer Sicht die Vorteile der Gruppen- oder Gemeinschaftspraxis. Hier gilt es, den Praxisalltag gut zu organisieren, so dass die Patienten überwiegend von ihrem persönlichen Arzt gesehen werden können. Bei Krankheitsbildern, die nicht noch am selben Tag eine Konsultation erfordern, kann man dies – denke ich – auch ganz gut bewerkstelligen. Bei akuten Beschwerden muss aber der Arzt den Patienten behandeln, der gerade anwesend ist.