Alpwirtschaft Die Alpzeit beginnt nun auch auf Eidenen Johlende Sennen, Schellengeläut und eine ganze Herde Hornkühe: Am Samstag bot sich in Sennwald ein aussergewöhnliches Bild, denn Familie Bühler aus Salez machte sich auf den Weg zur Alp.

Am Samstagmorgen um 6 Uhr war es soweit: Familie Bühler nahm mit dem Vieh den vierstündigen Weg hinauf zur Alp Eidenen auf rund 1400 Metern über Meer in Angriff. Angeführt haben den Alpaufzug fünf Sennen in Toggenburger Tracht und drei Schellenkühe, den Abschluss bildeten zwei Saumpferde mit der Ledi – heutzutage ein seltenes Bild.

Den Leuten Tradition zeigen und den Bauernstand näher bringen, das liegt dem 29-jährigen Landwirt Ruedi Bühler, der den Talbetrieb Anfang Jahr vom Vater übernommen hat, am Herzen. «Die Alp bewirtschaften aber nach wie vor hauptsächlich meine Eltern», sagt er.

Knapp 50 Original Braune – die Hälfte davon ist Jungvieh – sowie einige Ziegen, Hühner und Schweine verbringen dort den Sommer. Die Milch wird zu Alpkäse verarbeitet.