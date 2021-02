Alpin-Snowboard Julie Zogg holt ihren sechsten Weltcup-Sieg Im Parallelslalom von Bannoye (Russland) liess die Weltmeisterin alle Konkurentinnen hinter sich - eine perfekte Generalprobe vor der nächsten WM.

Geglücktes letztes Rennen vor der WM: Julie Zogg gewinnt den Parallelslalom von Bannoye. Bild: Gian Ehrenzeller/Key

Die Alpin-Snowboardrennen in Russland verliefen für Julie Zogg

vorerst nicht nach Wunsch: Sowohl im Parallelslalom von Moskau als auch im Parallelriesenslalom von Bannoye schied die gebürtige Wartauerin bereits im Viertelfinal aus. Am Sonntag schlug die Parallelslalom-Weltmeisterin aber in ihrer Paradedisziplin zurück.

Bereits in der Qualifikation deutete Zogg mit Rang eins an, dass der Sieg nur über sie führen würde. Die Achtelfinalpaarung gegen die Russin Maria Volgina gewann sie klar mit einem Vorsprung von 0,84 Sekunden. Doch in den nächsten Duellen musste Zogg ums Weiterkommen kämpfen. Gegen ihre Mannschaftskollegin Patrizia Kummer setzte sie sich im Viertelfinal um 0,24 Sekunden durch, im Halbfinal verlor die Japanerin Tomoka Takeuchi nur gerade 0,10 Sekunden auf Zogg. Im Finallauf durfte die 28-Jährige noch vor der Ziellinie jubeln: Finalgegnerin Cheyenne Loch (Deutschland) unterlief ein Fehler und erreichte fünf Sekunden nach der Schweizerin das Ziel.

Julie Zogg holte so nach 2019 ihren zweiten Sieg in Bannoye und den sechsten Weltcup-Sieg insgesamt.