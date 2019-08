Alpen der Region befürchten Tierverluste wegen Wolf Am Alpwirtschaftskurs der Alpsektionen Sarganserland-Linthgebiet und Werdenberg-Rheintal wurde über die Wolfspopulation diskutiert. Loe Coray

Viele Informationen geboten: die Referenten Alfons Kühne, Marco Bolt, Sven Baumgartner, Roger Thomann, Rolf Wildhaber und Aldo Caluori (von links) am Alpwirtschaftskurs. (Bild: Leo Coray)

Wie der für das obere Sarganserland zuständige Wildhüter Rolf Wildhaber am Freitag auf der Valenser Alp Lasa vor rund 100 Kursteilnehmenden sagte, sind in der Schweiz fünf Wolfsrudel mit Jungtieren bekannt, darunter auch das seit acht Jahren im Sarganserland und Toggenburg aktive Calandarudel. Zwar sei die Hauptnahrungsquelle der Wölfe das Rotwild, man müsse aber jederzeit auch mit Angriffen auf Alptiere rechnen. So seien in diesem Jahr im Murgtal von Wölfen neun Schafe und drei Ziegen gerissen worden; ausserdem würden 20 Schafe vermisst.

Wirksame Massnahmen gegen Wolfsangriffe

Wildhaber forderte die Alpmeister auf, das Alppersonal jeweils zu Beginn der Alpzeit über die Wolfproblematik zu informieren. Risse von Alptieren müssten sofort der Wildhut gemeldet werden, sonst gebe es keine Entschädigungen. Der Wildhüter befürchtete eine markante Zunahme der Wölfe, sofern deren Bestand nicht reguliert wird, und entsprechend höhere Verluste von Alptieren. Als Beispiel nannte er Deutschland, wo im Jahr 2000 im Osten das erste Rudel festgestellt worden war. Im Jahr 2003 waren es drei Rudel und derzeit bereits 76 Rudel.



Als Herdenschutzberater am Landwirtschaftlichen Zentrum St. Gallen (LZSG) in Salez informierte Sven Baumgartner über den Schutz von Alpherden gegen Wolfsangriffe. Als wirksam nannte er Behirtung, Netz- und Elektrozäune, Herdenschutzhunde und Geräuschapparate, wodurch Wölfe vergrämt werden. Nützlich sei, an den Zäunen in regelmässigen Abständen blaue Flatterbänder anzubringen, die Alptiere und Wölfe abschreckten. Wenn Wölfe in der Nähe einer Alp vermutet würden, sollte sofort die LZSG-Herdenschutzstelle benachrichtigt werden, damit notwendige Massnahmen frühzeitig ergriffen werden könnten, betonte Baumgartner.



Mehr als 1600 Tiere auf sechs Alpen

Am Alpwirtschaftskurs nahmen Alpmeister, Älplerinnen und Älpler, Bäuerinnen und Bauern, Vertreter lokaler und kantonaler Behörden, Orts- und Alpverwaltungen und landwirtschaftlicher Verbände teil. Kursleiter war Marco Bolt von der Fachstelle Alpwirtschaft am LZSG in Salez. Wie er mitteilte, war der Alpsommer trotz der wegen des vielen Schnees um eine Woche verspäteten Alpauffahrt bisher sehr gut. Es habe viel Gras gegeben und auch im heissen Juli stets genügend Wasser. Die bisher vorgenommenen Alpmulchentaxationen hätten eine hervorragende Qualität der Alpprodukte ergeben, freute er sich.

Ortsgemeindepräsident Aldo Caluori und Alpchef Roger Thomann informierten über die sechs Alpen auf dem Gebiet der Ortsgemeinde Valens-Vasön. Vier davon werden von der Ortsgemeinde bewirtschaftet, zwei sind verpachtet. Insgesamt verbringen über 1600 Tiere den Sommer auf den Alpen, davon 90 Milchkühe, über 400 Stück Jungvieh, Galt- und Mutterkühe, 110 Schweine, 900 Schafe und 100 Ziegen. Die Milchkühe geben rund 90000 Kilogramm Milch, die in der Sennerei Branggis zu Alpkäse, Alpbutter und Alpjoghurt verarbeitet werden.



Gesteinsformationen sorgen für genügend Wasser

Die besuchten Alpen liegen im einzigartigen Unesco-Weltnaturerbe Tektonikarena Sardona, das von Bergführer und Geoguide Alfons Kühne vorgestellt wurde. Wie er sagte, hat sich in der Glarner Hauptüberschiebung 300 Millionen Jahre altes Gestein über erst 50 Millionen Jahre altes geschoben. Die Gesteinsformationen bewirken, dass die Alpen in diesem Gebiet seit Jahrhunderten immer genügend Wasser haben.