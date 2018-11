«Allegra» – Zu Ehren der vierten Nationalsprache gefeiert Der gemeinnützige Verein Sprachencafé Buchs feierte das 80-jährige Bestehen

der rätoromanischen Landessprache. PD

Marsha Neyer-Lampert, Prof. Dr. Rico Valär, Karen Jüstrich, Claudia Götschi, Valentin Vincenz und Janet Nigg feierten zusammen. (Bild: PD)

Buchs Zehn verschiedene Sprachen werden von Moderatoren geleitet im Sprachencafé Buchs angeboten. An diesem speziellen Anlass war die rätoromanische Sprache im Fokus und im ganzen Seecafé Buchs konnte man die vierte Nationalsprache der Schweiz hören. «Allegra, in cordial beinvégni a nossa fiasta rumantscha» hiess es zur Begrüssung, nachdem der Chor maschadà Rumantsch Rezia Bassa bereits eine Kostprobe seines Könnens gegeben hatte.

Sich kostenlos in einer Fremdsprache unterhalten

Der gemeinnützige Verein Sprachencafé Buchs wurde vorgestellt, welcher wöchentlich die Möglichkeit bietet, sich kostenlos und ungezwungen in einer Wahlsprache zu unterhalten, mit Unterstützung von muttersprachigen Moderatoren. Gesellige Abende sollen verbracht werden und die Möglichkeit bieten, neue Kontakte zu knüpfen.

Nach der Einführung durch das Sprachencafé Buchs übernahm Prof. Dr. Rico Valär - Professor für rätoromanische Sprache an der Universität Zürich - das Wort und verstand es, auf unterhaltsame Weise den anwesenden Gästen einen Einblick in die Geschichte der Rätoromanen zu geben. Mit historischen Fotografien unterlegt gab er einen wunderbaren Einblick in die Entstehung und die Entwicklung dieser Sprache und deren Bedeutung für die betroffenen Regionen. Der heitere Abend wurde abgerundet mit selbst gemachten Capuns, Bündnerplatten, Wein aus der Bündner Region und einer selbst gemachten Bündner Nusstorte. Zum Ausklang wurde das Lied «La sera sper il lag» gesungen.

Hinweis

Das Sprachencafé Buchs findet jeweils am Dienstag von 19 bis 20.30 Uhr im Seecafé statt.