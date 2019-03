Alkohol- und Tabaktestkäufe zeigen schlechtes Resultat für die Region Im Werdenberg wurden letzten Herbst Alkohol- und Tabaktestkäufe mit Jugendlichen durchgeführt. Das Resultat ist ernüchternd: 42 Prozent aller getesteten Verkaufsstellen haben gegen das Gesetz verstossen. Armando Bianco

Klare Botschaft, zumindest auf dem Papier: Beim Alkoholverkauf an Jugendliche hat das Werdenberg schlecht abgeschnitten. (Bild: Susann Basler)

Während drei Wochen im September 2018 hat das Blaue Kreuz St.Gallen-Appenzell in Zusammenarbeit mit der kantonalen Fachstelle Suchtprävention in den fünf Werdenberger Gemeinden und in der Stadt Buchs Alkohol- und Tabaktestkäufe durchgeführt. Das Resultat ist ernüchternd: 42 Prozent aller getesteten Verkaufsstellen haben gegen die geltenden Jugendschutzbestimmungen verstossen. Die Jugendlichen, welche vom Blauen Kreuz rekrutiert werden, haben 63 Verkaufsstellen in der Region getestet, 27 davon haben ihnen unerlaubterweise Alkohol bzw. Tabak verkauft. Einige von ihnen sind Wiederholungstäter.

Die Hürden für Jugendliche müssen höher sein

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Ergebnis mit 42 Prozent deutlich verschlechtert, 2017 waren es 30 Prozent aller Verkaufsstellen, die gegen das Gesetz verstossen haben. «Diese Verschlechterung ist für uns ein Stück weit alarmierend», so Markus Büchel, Leiter de Werdenberger Fachstelle Kompetenzzentrum Jugend in Buchs.

«Wir von der Jugendarbeit gehen davon aus, dass Jugendliche immer irgendwie an Alkohol kommen, wenn sie es unbedingt wollen. Wenn die Hürden dafür aber so tief sind, wie es sich in den Testkäufen gezeigt hat, ist das natürlich problematisch. Dass die gesetzlichen Vorgaben von den Verkäufern eingehalten werden, ist das Minimum, was aus unserer Sicht gemacht werden muss», sagt er gegenüber dem W&O. Immerhin kann man im mehrjährigen Vergleich feststellen, dass die Resultate 2018 einen Ausreisser nach oben darstellen, in den Jahren zuvor war die Quote der Verstösse stets auf einem stabil tieferen Niveau.



"Diese Verschlechterung ist für uns ein Stück weit alarmierend. Die Verkäufer müssen die gesetzlichen Vorgaben einhalten"

Ein Mangel an Sensibilität gegenüber der Thematik zeigt sich darin, dass in 13 Werdenberger Betrieben das Verkaufspersonal weder nach dem Alter der Testperson noch nach einem Ausweis gefragt hat. In sechs Verkaufsstellen wurde trotz Ausweis Alkohol bzw. Tabak an die nicht berechtigen Jugendlichen verkauft. Getestet wurde im Werdenberg gezielt dort, wo Jugendliche konsumieren, also beispielsweise an Tankstellenshops oder in den neuerdings beliebten Shisha-Bars. Letztere schnitten nicht alle gut ab, wie ein Blick in die Protokolle zeigt. 2018 gab es auch nach Absprache mit dem OK erstmals am Buchserfest Testkäufe. Die Jugendlichen durften während Käufen nicht lügen und auch nicht geschminkt sein.



Die Quote der Verstösse an Grossanlässen ist hoch

Die Testkäufe wurden kantonsweit in 30 Gemeinden durchgeführt. Die durchschnittliche Quote der Verstösse ist im Mittel von 32 auf 27 Prozent gesunken – und somit deutlich besser als in der Region Werdenberg. Besonders an Festanlässen gibt es deutlich weniger Verstösse, hier ist die Quote von 62 Prozent im Jahr 2015 auf 40 Prozent im Jahr 2018 gesunken. Dass dabei die gleichen Anlässe immer wieder getestet wurden, bestätigt aus Sicht der Verantwortlichen die nachhaltige Wirkung von Testkäufen.