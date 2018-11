Alexander Heim glänzt am Frankfurt-Marathon Der Buchser Läufer absolviert einen Marathon erstmals unter zweieinhalb Stunden.

Alexander Heim bei seinem Rekordlauf in Frankfurt. (Bild: PD)

Leichtathletik Der Frankfurt-Marathon ist bekannt als flache, schnelle Strecke. Dieses Jahr war allerdings das Wetter nicht besonders läuferfreundlich. Es war kalt und windig. Trotzdem machten sich rund 11000 Läuferinnen und Läufer auf die 42,195 Kilometer lange Strecke durch die hessische Main-Metropole.

Unter ihnen war auch der Buchser Alexander Heim, Leiter der Running-Abteilung des Lauf-Treffs Buchs. Er hatte sich vorgenommen, eine neue persönliche Bestleistung zu erreichen: Er wollte das Ziel in einer Zeit unterhalb zweieinhalb Stunden erreichen. Dass ihm das bei diesen Wetterverhältnissen gelungen ist, ist umso bemerkenswerter. Alexander Heim lief in 2:29:59 in der Frankfurter Festhalle über die Ziellinie. Damit erreichte er die sensationelle Klassierung als zweitbester von 1368 Läufern in seiner Alterskategorie M45 und als 83. von total 8316 Finishern des Marathons. (pd)