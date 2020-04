Akute Trockenheit +++ in der Region Werdenberg gilt ein absolutes Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe

Die Gemeinden der Region Werdenberg folgen jenen in der Region Sarganserland-Walensee und haben am Mittwochmorgen ein Verbot für das Entfachen von Feuer im Wald und in Waldesnähe erlassen. Grillieren im Wald ist also ab sofort untersagt.