«Agent 007» begeistert auf der Bühne der Lokremise

Am Freitag- und am Samstagabend, 21. und 22. September, jeweils um 20 Uhr, gastiert James Bond in der Lokremise Buchs. Die Konzertshow «Best of Bond ... James Bond» bringt auf starke Art musikalisch und in Bildern «007» eindrucksvoll auf die Bühne.