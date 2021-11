Adventsfenster Lichterglanz während der Adventszeit in 14 Dörfern und Quartieren im W&O-Gebiet Ab morgen Mittwoch leuchten sie wieder, die von vielen Menschen in unserer Region liebevoll hergerichteten Adventsfenster. Der W&O hat eine Liste zusammengestellt.

Bald gibt es wieder kreative Adventsfenster zu bestaunen. Bild: Corinne Hanselmann

In 14 Dörfern und Quartieren im W&O-Gebiet wird nun jeden Tag ein weiteres Adventsfenster geöffnet, machmal still, machmal umrahmt von einem musikalischen Beitrag. Ein abendlicher Spaziergang durch die Dörfer ist in nächster Zeit ein besonderes Ereignis. (wo)

Der W&O hat eine Liste im PDF-Format zusammengestellt: Adventsfenster 2021