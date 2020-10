Abenteuer und Action stehen an erster Stelle beim Ferienclub Sevelen In Sevelen findet derzeit der Ferienklub zum Thema «Wunderbare Dschungelwelt» statt.

Im Ferienclub Sevelen machen die Kinder eine Reise in die «Wunderbare Dschungelwelt». Bilder: PD

(pd) Spinnen, riesige Schnecken und auch eine Schlange konnten die Kinder am Dienstag bei der Tiershow des Walterzoo ganz hautnah erleben. Auch in den kommenden Tagen geht es in Sevelen zu wie im Dschungel: Es gibt für die Kinder jede Menge Ferienspass, bei dem in diesem Jahr Abenteuer und Action an erster Stelle stehen, so wie es sich für eine Reise in die Tiefen des Dschungels gehört. Knifflige Aufgaben müssen in diesen Tagen gemeinsam gelöst werden, mutige Entdeckerinnen treten gegeneinander an, Wettbewerbe können gewonnen werden und auch Schatzsucher kommen voll auf ihre Kosten.

Auslosung des Gewinners.

Ferienclub dauert noch bis Freitag

Der Ferienklub findet noch heute Donnerstag und morgen Freitag, jeweils von 14 bis 16.30Uhr, im Schulhaus Galstramm in Sevelen statt. Eingeladen sind alle Kinder der 1. bis 5. Klasse, eine Voranmeldung ist nicht nötig. Der Ferienklub wird von den drei Kirchgemeinden in Sevelen veranstaltet. Am Sonntag, 18. Oktober, findet zum Abschluss des Ferienklubs um 9.30Uhr in der Aula Galstramm ein ökumenischer Gottesdienst statt.