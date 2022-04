ARA Buchs Abwasser als Generationenprojekt: Die Abstimmung in Buchs, Sevelen und Grabs steht bevor Die 2. Etappe zum Ausbau der ARA Buchs steht bevor. In Buchs, Sevelen und Grabs wird bald darüber abgestimmt.

Der Buchser Stadtpräsident Daniel Gut sowie die Gemeindepräsidenten Eduard Neuhaus, Sevelen, und Niklaus Lippuner, Grabs, vor einer Visualisierung der 2. Ausbauetappe der ARA Buchs. Bild: Heini Schwendener

Wasser ist die Grundlage allen Lebens, darum sei der Schutz dieses wertvollen Gutes die Voraussetzung für eine nachhaltige Nutzung, sagte Merve Anne Biester am Dienstag in Buchs. Die Spezialistin Siedlungsentwässerung im kantonalen Amt für Wasser und Energie und Fritz Wüthrich vom Ing. Büro Kuster + Hager referierten bei der Inforunde zum Thema «Generationenprojekt Abwasser».

Die von Stadtpräsident Daniel Gut moderierte Veranstaltung vor wenig Publikum stand im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Ausbau der Biologiestufe in der ARA Buchs.

Dieser wird rund 25 Millionen Franken kosten. In den Verbandsgemeinden Buchs, Sevelen und Grabs findet am 15. Mai eine Urnenabstimmung statt. Der W&O stellt Gutachten und Antrag demnächst vor.

Die 77 St.Galler Gemeinden betreiben 44 ARA

Das Amt für Wasser und Energie berät und beaufsichtig die 44 kommunalen ARA, die es im Kanton St.Gallen gibt. Sie sind unterteilt in kleine, mittlere und grosse ARA. Die Buchser ARA, in der das Abwasser der Stadt und der Gemeinden Sevelen und Grabs gereinigt wird, gehört zur mittleren Gruppe.

Der Wasserbedarf im Kanton St.Gallen beläuft sich auf 300 Liter pro Person und Tag, «Tendenz sinkend», wie Merve Anne Biester sagte, denn inzwischen pflege man einen nachhaltigeren Umgang mit Wasser. Der Bedarf wird im Kanton wie folgt gedeckt: 25% Seewasser, 35% Quellwasser, 40% Grundwasser. All diese Zahlen machen deutlich, wie wichtig es ist, dass die Gewässer so wenig wie möglich durch Abwasser belastet werden.

Im Kanton St.Gallen wird das Abwasser über ein 3000 Kilometer langes Netz von Kanalisationsleitungen zu den ARA geleitet, wo es gereinigt wird. Zwei Prozent der St.Galler Bevölkerung ist noch nicht einer ARA angeschlossen, sie reinigen ihr Abwasser in Kleinstanlagen.

Die Ursprünge der ARA Buchs gehen zurück ins Jahr 1959. Mit dem Anschluss von Sevelen wurde die ARA Buchs 1976 erweitert. Fritz Wüthrich erläuterte die planerischen Überlegungen und Herausforderungen der Ingenieure, als es galt, die 2. Ausbauetappe der ARA Buchs in Angriff zu nehmen. Die 1. Ausbauetappe, die Erweiterung und Sanierung der Faulungs- und Gasanlage, war 2020 erfolgreich abgeschlossen worden, 12,3 Millionen Franken hat sie gekostet.

In der 2. Etappe geht es darum, die Leistung der biologischen Reinigung zu steigern und weitere Werterhaltungsmassnahmen an der Anlage vorzunehmen. Einer ARA, die aufgrund ihres Alters und ihrer Kapazität zunehmend an Grenzen stösst.

Fritz Wüthrich sagte, der Bau einer dritten Biologiestrasse sei nötig und so dimensioniert, dass damit auch künftig verschärften Vorschriften Rechnung getragen werden könne. Der Anteil des Biologie-Ausbaus an den Gesamtkosten beläuft sich auf 17 Millionen Franken.