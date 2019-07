Abschied vom Oberschaner «Rössli»-Wirt Hans Rutz mit Pomp und Parade Der Gastwirt im «Rössli», Hans Rutz, hört mit nun bald 72 Jahren auf. Zum Abschied haben die Dorfvereine einen Festumzug durch Oberschaan organisiert. Mit Sekt auf dem Aebi, Trommelwirbel und Fahnen. Ursula Wegstein

Hans Rutz sitzt im Sessel auf der Aebi-Ladefläche und geniesst die Fahrt durch das Dorf. (Bild: PD)

Über 17 Jahre hat Hans Rutz im «Rössli» in Oberschan gewirtet. Vergangenen Samstag hat er sich mit einer «Ustrinketa» nun in den Ruhestand verabschiedet. Weil das «Rössli» die Stammbeiz aller Vereine in Oberschan war, haben diese für ihn eine Abschiedstour durch Oberschan organisiert: Zusammen mit seiner Frau Mio wurde Hans Rutz auf einem mit Sesseln beladenen Aebi bei einem Glas Sekt und mit Vereinsfahnen und Trommelwirbeln begleitet durch das Dorf kutschiert. «Halb Oberschan war dabei», sagt Renato Corrocher vom Turnverein Oberschan. Danach gab es bis spät in die Nacht den letzten gemütlichen Abend im «Rössli». Bei Verpflegung vom Smokerteam Oberschan.

Hans Rutz lebte 34 Jahre in der Westschweiz und in Frankreich, bis er im Alter von 54 Jahren wieder in seine Heimat zurückkam. «Wirten war immer mein Traum», sagt er. Als seine Firma aufgehört hatte, hat er diesen Traum in die Tat umgesetzt. Und mit dem «Rössli» in Oberschan für sich den richtigen Ort gefunden.

Wirtschaftliches Auskommen schwierig

«Das Schönste war der Kontakt zu den Menschen, den jungen und alten», sagt er gegenüber dem W&O. Er habe sich sehr viele schöne Beziehungen und freundschaftliche Verhältnisse aufgebaut. «Das Fest zum Abschied werde ich nie vergessen», so Rutz. «Dass mir die Leute auf diese Weise danken, war ein wunderbares Geschenk für mich.»

Auch wenn Rutz auf viele schöne Stunden im «Rössli» zurückblicken kann, ist er sich nicht sicher, ob er die Entscheidung, eine Gastwirtschaft zu betreiben, nochmals so treffen würde. «Es ist wirtschaftlich schwierig zu überleben», sagt er. Oberschan habe keine Arbeitsplätze. Mittags sei im Gasthaus wenig los. Vielleicht komme ein Wanderer und ein Handwerker. Am späteren Nachmittag treffe sich dann ein Pensionärsstammtisch. Das sei sehr wenig, so Rutz weiter. «Ich hatte Glück, dass meine Frau mitgeholfen hat.

Im Rückblick kein zweites Mal Wirt werden

«Wahrscheinlich würde ich es aber nicht ein zweites Mal so machen», sagt er. Das Geschäft sei schwierig geworden. Wichtig für ein Gasthaus sei es, bekannt zu werden. «Ich bin nicht so der Sozial-Media-Typ», sagt er. Allein durch Mund-zu-Mund-Propagandas dauere das sehr lange. Da er nicht so schnell von hundert auf null hinunterfahren könne, hat Rutz vor, zunächst einmal noch ein paar kleinere Jobs zu übernehmen, hier und dort auszuhelfen. Und seinen Ruhestand zu geniessen.

Was aus dem Objekt «Rössli» in Zukunft werden wird und ob sich nochmals ein Pächter findet, steht noch nicht fest. Oberschan ist aktuell ein Ort mehr, der keine Beiz im Dorfzentrum mit Stammtischcharakter mehr hat. Eine, die für ein Bier oder Wein gut zu Fuss erreichbar ist.