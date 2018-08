Pfarrer Rolf Bärtsch: «Ab Windstärke 8 gibt es keine Atheisten» Rolf Bärtsch, der neue evangelisch-reformierte Pfarrer von Haag bis Rüthi über seine Erfahrungen als Spitalseelsorger, Patchworkglauben und was Kirche anderes als die Migros-Klubschule bieten kann. Ursula Wegstein

Auf dem Motorrad kann Pfarrer Rolf Bärtsch abschalten. (Bild: Mareycke Frehner)

Malerisch liegt die evangelisch-reformierte Kirche auf einer kleinen Anhöhe am Ortsausgang von Sennwald. Pfarrer Rolf Bärtsch ist gerade von einer Wanderung zurück. Auf dem Weg auf den Vilan hat er sich Blasen an den Füssen geholt. «Ich hatte die Sohlen aus den Schuhen herausgenommen und vergessen, sie wieder einzulegen. Das schmerzt», erzählt der neue reformierte Pfarrer in Sennwald gesprächsfreudig.

Ohne Stress gilt man nichts

Die klassischen Kinderträume waren einst auch seine Traumberufe: Pilot, Lokführer, Kapitän, Lehrer und Kriminalpolizist. Irgendwann hat er dann die Theologie für sich entdeckt und studiert. Vielleicht ist er heute sogar ein bisschen von allem: einer, der Wege mitgeht, auch mal eine Richtung vorschlägt. Und ein bisschen auch der Doktor ist.

«Der Herr ist mein Hirte», ist der Lieblingspsalm von Rolf Bärtsch. Rolf Bärtsch: «Töfffahren ist für mich Freiheit.» Rolf Bärtsch, Motorrad fahrender Pfarrer. (Bilder: Mareycke Frehner) «Der Mensch hat alles in sich, was er braucht», so Rolf Bärtsch. 4 Bilder «Ab Windstärke 8 gibt es keine Atheisten»

Immer wieder kommt das Gespräch auf die Arbeit im Spital und in der Psychiatrie in Graubünden, wo der 59-Jährige viele Jahre als Seelsorger tätig war. Gerne denkt er an diese Zeit zurück «Dort konnte ich immer der Nette sein» sagt Bärtsch. «Eine neutrale und unvoreingenommene Person, die auch einfach nur da ist.» Die grösste Schwierigkeit sei es oftmals, die bestehende Ohnmacht auszuhalten, ohne davonzulaufen. Er selbst habe in der Psychiatrie aber auch viel gelernt. «In der Gesellschaft herrscht vielfach die Einstellung, wer nicht im Stress ist, sei nichts wert.»

Er selbst kann am besten auf seinem Motorrad abschalten. Das ist Freiheit für ihn. So oft und so lange wie möglich ist er auf seiner Harley unterwegs. Am liebsten bis in den November. Gepackt hat ihn das Motorradfieber allerdings erst vor etwa fünf Jahren. Dann hat er den Motorradführerschein noch mit 55 Jahren gemacht.

Nach vielen Jahren in der Spezialseelsorge nun wieder als Gemeindepfarrer zu arbeiten war eine gewisse Herausforderung für den Theologen. «Ich wusste nicht, ob ich das noch kann. Die Menschen hier haben es mir aber einfach gemacht», erzählt er. «Sie sind sehr herzlich und offen. Und sie ertragen auch meine manchmal etwas schräge Art. Da bin ich sehr froh.»

Die Frage nach dem Warum

Dass der Mensch als religiöses Wesen geboren ist, ist eine Grundüberzeugung des Pfarrers. «Das konnten wir kürzlich auch bei der Fussball-Weltmeisterschaft wieder sehen.» Hier ein Stossgebet vor dem Elfmeter. Dort ein Kreuzzeichen, wenn der Ball am Tor vorbei rollte. Auch, wenn Religiosität heute oftmals nicht mehr als solche bezeichnet würde, sondern eher als Spiritualität, sei sie dennoch vorhanden. Aus seiner Sicht glaubt letztlich jeder an etwas irgendwie Göttliches. «Ab Windstärke 8 gibt es keine Atheisten mehr», ist einer seiner Lieblingssätze. Viele würden den Glauben jedoch mehr als ihre Privatangelegenheit ansehen.

Die Frage nach dem Warum bezeichnet Bärtsch als allgegenwärtig. Warum gerade ich? Warum diese Krankheit? Warum hat die Partnerschaft nicht funktioniert? Warum ist ein Unfall passiert? Für Bärtsch alles spirituelle Fragen. Etwas Essenzielles.

Seine eigene Rolle sieht Bärtsch in erster Linie allerdings nicht darin, die Antworten zu geben, sondern bei der Suche nach der Antwort aktiv da zu sein. «Die Antwort muss und kann jeder selber finden», so Bärtsch an seinem Schreibtisch in Sennwald. «Der Mensch hat alles in sich, was er braucht.»

Die Suche nach Orientierung

Als Missionar versteht sich der begeisterte Motorradfahrer also nicht. Auch etwas zurechtrücken will Bärtsch eigentlich nicht. Es komme ihm nicht darauf an, dass der Glaube eines anderen für ihn stimme. Allein für den anderen müsse es stimmen. Eine Art Patchworkglauben habe es schon immer gegeben. «Die Kirche vertritt einfach eine gewisse Position, mit der heute leider viele nichts mehr anfangen können.»

Dass das Materielle allein keine Erfüllung gibt, stellten viele fest. Die Institution Kirche schaffe es einfach offenbar nicht mehr, hier die nötige Orientierung zu geben. Daher suche der Mensch die Orientierung eben woanders. Das bedauert er. «Die Kirche hat etwas zu bieten, was die Migros-Klubschule oder der Psychiater nicht bieten können. Aber: Entweder erreichen wir die Menschen gemeinsam mit den Katholiken oder gar nicht», sagt er.