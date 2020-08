Golfturnier in Gams: 92 Spielerinnen aus 27 Nationen werden teilnehmen Trotz widriger Umstände wegen Corona weist das Flumserberg Ladies Open ein starkes Teilnehmerinnenfeld auf.

Sie stellten das Flumserberg Ladies Open, das vom 3. bis 6. September stattfindet, vor (von links): Susanne Marty, Reto Osterwalder, Melanie Mätzler, Heinrich Michel und Guido Mätzler. Bild: Daniel Schwendener

(pd) Im Teilnehmerfeld des Turniers vom 3. bis 6. September auf dem Golfplatz Gams-Werdenberg befinden sich 15 Schweizerinnen, sechs Deutsche, zwei Österreicherinnen und eine Liechtensteinerin – insgesamt 92 Spielerinnen aus 27 Nationen.

Zum ersten Mal wird Isabel Laulhé vom Golfverband Liechtenstein an einem Profiturnier teilnehmen. «Ich möchte diese Chance nutzen, um von den älteren und erfahreneren Spielerinnen zu profitieren», so Isabel Laulhé. Mit dabei ist auch die letztjährige Siegerin und Schweizer Amateurin, Elena Moosmann, die sich besonders an ihren gelochten 3 m Putt für den Finaleinzug und die tolle Atmosphäre erinnert. Weitere Schweizerinnen mit grossen Ambitionen sind Caroline Rominger und Rachel Rossel.

Der Traum von der Qualifikation für Olympia

Bei Caroline Rominger steht ihr grosser Traum, die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokyo auf dem Spiel. Das starke Teilnehmerfeld wird von der Inderin Diksha Dagar und der Finnin Sanna Nuutinen angeführt. Diksha ist eine Turniersiegerin auf der Ladies European Tour, sie gewann die Investec South African Women’s Open 2019 und Sanna Nuutinen beendete die Saison der LET Access Series 2019 auf dem zweiten Saisonrang und ist zurzeit für die Olympischen Spiele qualifiziert. Herausgefordert werden die Profispielerinnen von der Österreicherin Emma Spitz, die zurzeit Nummer zehn der Welt bei den Amateurinnen ist.

Das Flumserberg Ladies Open ist Teil der LET Access Series und hat eine Preissumme von 40000 Euro. Die Spielerinnen spielen an allen drei Tagen Strokeplay. Am Sonntag, 6. September, findet das Flumserberg Ladies Open Matchplay auch auf dem Golfplatz Gams-Werdenberg mit einer Preissumme von 10000 Franken statt.

Diese Matchplays, bei welchen nicht jeder Schlag einzeln, sondern Frau gegen Frau, Loch gegen Loch, gewertet wird, finden über sechs bzw. neun Löcher statt. Der Sender Teleclub wird das Finale Matchplay vom Sonntag von 14 bis 15.55 Uhr auf Teleclub Zoom live übertragen.

Melani Mätzler im Matchplay

Für das Matchplay qualifizieren sich die besten acht Spielerinnen aus dem Flumserberg Ladies Open und acht Spielerinnen erhalten eine Einladung. Unter den Einladungen sind die grosse Favoritin, Sanna Nuutinen, Noemi Jimenez, Ashta Madan aus Indien und die drei Schweizerinnen, Clara Pietri, Rachel Rossel und Melanie Mätzler.

Melanie Mätzler wird am vorangehenden Flumserberg Ladies Open nicht teilnehmen. «Durch die Verschiebung des Turniers und der Coronapandemie kamen viele neue Herausforderungen und Änderungen auf uns zu, die mein Vater und ich zwar gemeinsam gelöst haben aber trotzdem verbleibt ein grosser Teil der Verantwortung bei mir. Deshalb werde ich meine Saison erst am Sonntag beim Flumserberg Ladies Open Matchplay starten», so Melanie Mätzler.

Dank der flexiblen Haltung des Golfclubs Gams-Werdenberg und dank der gewohnt professionellen Arbeit von Manager Albert Friedli können auch täglich bis zu 300 Zuschauer das Geschehen direkt vor Ort verfolgen.

Alle Informationen zum Schutzkonzept und den Sicherheitsmassnahmen gibt es unter www.maetzler-golf.ch.