84-Jährige von Lastwagen angefahren Am Freitag, kurz nach 15.45 Uhr, ist auf der Hauptstrasse in Wildhaus, im Baustellenbereich eine 84-jährige Fussgängerin von einem Lastwagen angefahren und verletzt worden.

Hier wurde die 84-jährige Frau von einem Lastwagen angefahren. (Bild: Kapo SG)

Ein 30-jähriger Chauffeur fuhr auf dem abgesperrten Baustellenbereich mit dem Lastwagen rückwärts. Nachdem er das Kies kippte, rollte der Lastwagen langsam nach vorne. Dabei übersah der Chauffeur die unmittelbar vor dem Lastwagen befindliche Fussgängerin. Die 84-jährige Frau prallte an die Front des Lastwagens und stürzte. Ihre Verletzungen erwiesen sich glücklicherweise nicht so schwer wie anfänglich angenommen, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag mitteilte. Die Ärztin der aufgebotene Rettungsflugwacht entschied, dass die Rentnerin mit der Rettung ins Spital gefahren wird. (wo)