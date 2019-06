80 Wasserentnahme-Gesuche von Bauern werden in der Region Werdenberg-Sarganserland aufgelegt Landwirtschaftliche Bewässerung aus Flüssen, Bächen und Grundwasser ist bewilligungspflichtig. Derzeit müssen viele dieser Bewilligungen erneuert werden. In Wartau laufe die Arbeiten an einem Bewässerungskonzept.

In den trockenen Sommermonaten kommt die Landwirtschaft kaum ohne Bewässung der Felder aus. (Bild: Donato Caspari)

(PD/she) Um die Felder zu bewässern, entnehmen Landwirtschaftsbetriebe dem Grundwasser, Flüssen und Bächen Wasser.Für diese Wasserentnahme brauchen die Landwirte allerdings eine Bewilligung. Das Gewässernutzungsgesetz verlangt, dass alle Wasserentnahmen durch den Kanton geprüft und bewilligt werden.

Die Umweltverträglichkeit wird geprüft

Das Amt für Wasser und Energie schreibt in seiner Medienmitteilung, mit der Prüfung der Gesuche der Landwirte werde sichergestellt, dass die Wasserentnahmen umweltverträglich erfolgten. Viele bestehende Bewilligungen laufen nun aus. In Zusammenarbeit mit der landwirtschaftlichen Schule Salez, der Region Sarganserland-Werdenberg, der Gemeinde Wartau und Bauernvertretern hat das Baudepartement des Kantons St. Gallen die Erneuerung der Bewilligungen für Wasserentnahmen für die landwirtschaftliche Bewässerung neu beurteilt.

Rund 30 Gesuche für Wasserentnahmen aus bestehenden oder geplanten Grundwasserfassungen und rund 50 Entnahmen aus Oberflächengewässern werden in der Region Sarganserland-Werdenberg vom 24. Juni bis 23. Juli öffentlich aufgelegt. Klärungsbedarf besteht laut Mitteilung des Amtes für Wasser und Energie vor allem im Gebiet der Giessen rund um den Mühlbach in der Gemeinde Wartau. In diesem Gebiet wird derzeit ein Bewässerungskonzept erarbeitet (der W&O hat darüber berichtet).

Andreas Herold, Abteilungsleiter Grundwasser im Amt für Wasser und Energie, sagt:

«Bis zum Vorliegen der neuen Erkenntnisse werden in diesem Gebiet keine neuen Bewilligungen erteilt.»

Das heisse aber nicht, dass die Landwirte dort kein Wasser zu Bewässerung ihrer Felder beziehen könnten, sie erhalten eine vorübergehende Bewilligung. Langfristige Bewilligung gebe es dann wieder auf Grundlage des neuen Bewässerungskonzepts.

Ebenfalls zurückgestellt werden die Gesuche für neue Grundwasserfassungen, die im provisorischen Grundwasserschutzareal Sarganserbecken liegen. Eingriffe ins Grundwasser können hier erst beurteilt werden, wenn die definitiven Grundwasserschutzareale rechtskräftig ausgeschieden sind.

Massnahmen haben sich im Jahr 2018 bewährt

Im Hitzesommer 2003 musste die Landwirtschaft Ernteausfälle verkraften. Die Wasserknappheit führte dazu, dass die Wasserentnahmen zu Bewässerungszwecken aus kleinen Fliessgewässern eingeschränkt oder verboten wurde. In der Folge wurde im Jahr 2004 in einer koordinierten Aktion die Art der Bewässerungen überprüft und vielerorts angepasst. Um kleine Fliessgewässer zu schonen, wurden viele Grundwasserfassungen erstellt. Bei grösseren Bächen und Flüssen wird weiterhin Wasser entnommen. Die getroffenen Massnahmen haben sich im Hitzesommer 2018 weitgehend bewährt.