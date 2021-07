Grabs Der FC Grabs ist 75 Jahre alt und kein bisschen müde Das Wetter spielte mit, Corona-Schutzmassnahmen waren rechtzeitig gelockert, das 45.Dorfturnier bildete den passenden Rahmen: Der FC Grabs würdigte am Samstagnachmittag mit einem recht spontanen Jubiläumsapéro und gut gelaunten Gästen sein 75-jähriges Bestehen.

Der Vorstand (Bild) steht auch im Jubiläumsjahr vor Herausforderungen, unter anderem ist dies die Sanierung und Erweiterung der Sportanlage Mühlbach. Bild: Thomas Schwizer

Ein Jubiläumsbier, Gratulationen, Geschenke, ein Blick zurück und voraus – und auch etwas Stolz: All das war Teil der kleinen Jubiläumsfeier. Die Geschichte des FC Grabs begann am 24.August, als zehn Mitglieder den Verein gründeten. Ab 1957 durfte er im Unterdorf den Sportplatz Fortuna nutzen, 1986 konnte die heutige Sportanlage Mühlbach bezogen werden. Präsident Ralf Gantenbein betonte, dass viele Personen den FC Grabs in diesen 75 Jahren geprägt haben.

«Der FC Grabs steht heute gut da»

Heute verzeichnet der Verein 50 Aktive, Senioren und Veteranen, 140 Junioren, drei Schiedsrichter, 25 Funktionäre, 21 Trainer, 18 Ehren- sowie Freimitglieder. Die am Vorabend durchgeführte Hauptversammlung habe gezeigt, dass der jubilierende Verein gut da steht. So habe man das durch Corona geprägte Jahr 2020 – trotz einem jährlichen Finanzaufwand von 150000 Franken – positiv abgeschlossen. Und dies ohne jegliche Coronaförderung.

Das 45. Dorfturnier des FC Grabs bildete den passenden sportlichen Rahmen für die kleine Jubiläumsfeier. Bild: Thomas Schwizer

Neue Mitglieder werden gesucht

Die Vorstandsmitglieder wurden vorgestellt: Mathias Ammann (Verantwortlicher Sport-verein-t und Corona), Markus Vetsch (Administration/Backoffice, Spiko), Mathias Hasler (Sportchef), Patrick Beusch (Juniorenobmann), Roland Gantenbein (Infrastruktur/Logistik, Festwirtschaft), Daniel Schnider (Marketing/Events) und Mathias Eggenberger (Kassier). Der Präsident Ralf Gantenbein amte seit 2013 und führe den Verein in die Zukunft, sagte Moderator Ernst Frehner.

Der Präsident zeigte die grössten Herausforderungen für den FC Grabs auf. Eine ist die Suche nach neuen Mitgliedern. Als zweites wolle man die Zusammenarbeit der Vereine innerhalb der Gemeinde und regional fördern. Ralf Gantenbein sagte:

«Wir wollen ja alle den Jungen eine Plattform bieten, in ihrer Freizeit etwas Gescheites zu machen.»

Nico Zogg und Simon Schwendener sorgten für die musikalische Umrahmung des kleinen, aber feines Jubiläumsanlasses. Bild: Thomas Schwizer

Und schliesslich stehe auf der Agenda 2021 die Erweiterung und Sanierung des Fussballanlage Mühlbach. Peter Witschi, Präsident StGaller Kantonal-Fussballverband, brachte zum Jubiläum die Gratulation der verschiedenen Fussballverbände und verschiedene Geschenke mit. Er lobte die Zusammenarbeit des FC Grabs mit den Verbänden, im Junioren-Förderkonzept und mit den anderen Vereinen der Region, sowie die Pionierarbeit für das Label Sport-verein-t.

Thomas Eggenberger, Trainer der 1.Mannschaft des FC Grabs, dankte für das Vertrauen und die Geduld, welche der Verein während des grossen Umbruchs ihm selbst und dem Fanionteam in den letzten drei Jahren geschenkt habe. Die Mannschaft sei nun mit den aktuell 22 Spielern, von denen tolle 21 aus den vereinseigenen Junioren stammen, auf gutem Weg.