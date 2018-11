72-Jährige fährt mit Auto in Reformhaus-Schaufenster

Am Montagabend um 19 Uhr ist an der Grünaustrasse in Buchs eine 72-jährige Frau mit ihrem Auto in ein Schaufenster geprallt. Dabei wurde die Autofahrerin und ihre 63-jährige Mitfahrerin eher leicht verletzt und mussten durch den Rettungswagen ins Spital gebracht werden.