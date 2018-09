Manuel Villamar: 63 Amtsjahre

beim FC Sevelen Manuel Villamar ist in seinem Fussballclub zum Gold Member ernannt worden. Was durchaus passt: Sein Einsatz für den FCS war und ist Gold wert. Robert Kucera

Ein Höhepunkt in der Laufbahn Manuel Villamars beim FC Sevelen war der Bau des neuen Clubhauses. (Bild: Robert Kucera)

21 Jahre im Vorstand des Erlenfests, 21 Jahre im Vorstand des FC Sevelen sowie 21 Jahre in der Funktion als Trainer (19 Jahre) und Co-Trainer (2 Jahre) – zählt man alles zusammen, nähert sich Manuel Villamar in seinem Herzensverein dem Pensionierungsalter. Doch mit 63 Amtsjahren ist noch nicht Schluss. Villamar ist weiterhin der Spiko-Präsident des Vereins. Doch der 42-Jährige hält fest, dass er bereits reduziert habe. So sind seine Trainerjahre gezählt.

Ehrung kam aus heiterem Himmel

Manuel Villamar ist im Werdenberger Fussball ein alter Hase, es braucht viel, dass ihm im Fussball-Business was überrascht. Doch letzte Woche ist den Mitgliedern just das gelungen. Die Ehrung zum «FC Sevelen Gold Member» kam für Villamar aus heiterem Himmel. «Ich bin schon seit etwa zwölf Jahren Ehrenmitglied. Mit einer weiteren Ehrung habe ich nicht gerechnet.» Diese stellt eine Anerkennung für seine Leistungen und Verdienste im Verein dar. Aber auch für seine Bescheidenheit. «Es war ja nie eine One-Man-Show in den letzten 20 Jahren, ich war nie allein in dieser Zeit.»