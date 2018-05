62-jährige Frau vermisst Seit Sonntagabend wird in Maienfeld die 62-jährige Erika Hässig-Riederer vermisst.

Seit Sonntagabend fehlt von dieser Frau jede Spur. (Bild: Kapo GR)

Erika Hässig-Riederer war am Sonntag, 27. Mai, in Maienfeld zu Besuch. Am Abend nach 22 Uhr verliess sie den Ort in unbekannte Richtung. Die Suchaktion nach ihr verlief ergebnislos. Dies schreibt die Kantonspolizei Graubünden in ihrer Mitteilung.



Signalement

Erika Hässig-Riederer ist 1.77 Meter gross und von schlanker Statur. Sie hat schulterlange, dunkelbraune Haare. Beim Verschwinden trug sie blaue Jeans, ein graues Trägershirt und Halbschuhe. Erika Hässig-Riederer spricht Bündnerdialekt.



Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten machen können, melden sich bitte beim Polizeiposten in Landquart, Telefon 081 257 66 60, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle. (wo)