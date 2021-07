GraBS Spannende Spiele, kurze Wartezeiten und grosszügige Preise wurden am Grabser Dorfturnier geboten Am vergangenen Wochenende wurde das 45. Dorfturnier des FC Grabs veranstaltet. Trotz bescheidener Wetteraussichten konnte der Grossteil des Turniers bei trockenen Verhältnissen durchgeführt werden. 300 Kinder sowie etliche Erwachsenen kämpften um den Ball.

Bereits die Kinder kämpften am Dorfturnier um jeden Ball. Bild: PD

(pd) Nachdem der traditionelle Margeli-Cup der Erwachsenen im vergangenen Jahr noch abgesagt werden musste, konnte dieser am Samstag planmässig durchgeführt werden. In der Kategorie Herren reüssierte der «FC Lieberampool», der in einem äusserst spannenden Final das Team «Lippuner Tor6» im Penaltyschiessen bezwang. In der Kategorie Mixed durfte die «Molkerei Grabs» erstmalig den Siegerpokal in die Höhe stemmen.

300 Schülerinnen und Schüler nahmen teil

Die Kindergartenkinder sowie die Erst- und Zweitklässler spielten am Sonntagvormittag auf verkleinerten Spielfeldern um die beiden Kategoriensiege. Bei bestem Fussballwetter boten sie den zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern bereits in den Morgenstunden manch fussballerischen Leckerbissen.

Bereits bei den jüngsten Teilnehmern wurde wacker gekickt. Bild: PD

Nach einer kurzen Mittagspause griffen die älteren Schülerinnen und Schüler auf der Fussballanlage Mühlbach in das Geschehen ein. Bei einsetzendem Regen, der eine willkommene Abkühlung bot, wurden die Gewinnerinnen und Gewinner in vier weiteren Kategorien ermittelt. In 40 Teams nahmen mehr als 300 Grabser Schülerinnen und Schüler am Turnier teil. Die über den gesamten Tag verteilten, zahlreichen Besucherinnen und Besucher, die auf der Fussballanlage anzutreffen waren, unterstrichen die ungebrochene Bedeutung des Turniers zusätzlich.

Festwirtschaft und Liveunterhaltung

Sechs Mannschaften gingen beim Schülerturnier als Sieger ihrer Kategorie vom Platz: «Jimmy Kickers» (Kategorie Kindergarten), «Die EM-Gewinner» (1./2. Klasse gemischt), «FC Chelsea» (3./4. Klasse Knaben), «Fruchtsalat» (5./6. Klasse Mädchen), «Oberschenkel» (5./6. Klasse Knaben) und «Sheesh» (7.–9. Klasse gemischt).

Bei den Mixed-Kategorien spielten Mädchen und Buben zusammen. Bild: PD

Für das leibliche Wohl und eine grosse kulinarische Abwechslung sorgten in diesem Jahr Sumita Gantenbein mit thailändischen Gerichten und Clöd’s Burger mit verschiedenen Grilladen und Pommes frites. Die Übertragung der EM-Viertelfinals sowie die Liveunterhaltung mit DJ Lima sorgten am Samstagabend für den stimmungsmässigen Höhepunkt des Turniers.

Nach dem Rangverlesen der Schülerkategorien am späteren Sonntagnachmittag fand die Verlosung der Tombolapreise statt. Auch dieses Jahr hatte der FC Grabs Gewinne im Gesamtwert von über 12000 Franken zu bieten. Zahlreiche Helfer des FC Grabs ermöglichten die erfolgreiche Durchführung des Turniers.

Der einsetzende Regen bescherte den Spielerinnen und Spielern eine willkommene Abkühlung. Bild: PD

Resultate: A Margeli-Cup Herren: 1. FC Lieberampool, 2. Lippuner Tor6, 3. Die huara Pläuschler. B Margeli-Cup Mixed: 1. Molkerei Grabs, 2. Wollers, 3. Skiclub Grabserberg Elite. C Kindergarten gemischt: 1. Jimmy Kickers, 2. Quader Kicker, 3. Die Fussballhelden. D Schüler gemischt 1.–2. Klasse: 1. Die EM-Gewinner, 2. Schneller Gepard, 3. Hopp Schwiiz. F Schüler Knaben 3.–4. Klasse: 1. FC Chelsea, 2. 1+1=11, 3. FC Coolness. G Schüler Mädchen 5.–6. Klasse: 1. Fruchtsalat, 2. Kicking Girls, 3. Black Tigers. H Knaben 5.–6. Klasse: 1. Oberschenkel, 2. Die 9 Lewangoalski’s, 3. Die coolen Ananasse. I Schüler gemischt 7.–9. Klasse: 1. Sheesh, 2. Abdis, 3. Hobbylos 2.0.