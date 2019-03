46 Schüler der Musikschule Werdenberg bewiesen ihr Können beim Stufentest Die Musikschule Werdenberg hat zum vierten Mal den freiwilligen Stufentest durchgeführt.

Freudige Gesichter der Musikschülerinnen und -schüler: Dank guter Vorbereitung durften 46 Kinder und Jugendliche das Stufentest-Diplom entgegennehmen. (Bild: PD)

(pd) Am Stufentest sind insgesamt 46 Musikschüler an 13 verschiedenen Instrumenten angetreten. Sie durften ihr Können jeweils einer Fachjury vorstellen. Durch den Stufentest und dem Feedback der Jury können die Schüler ihren persönlichen Stand erfahren.

Beteiligung nimmt von Jahr zu Jahr zu

Am vergangenen Samstag fanden zum vierten Mal die Stufentests der Musikschule Werdenberg statt. Diese inzwischen an vielen Musikschulen in der Schweiz durchgeführten Tests sind freiwillig und sollen allen interessierten Musikschülern aufzeigen, wo sie im Moment stehen und wie man sich weiter verbessern kann.

Nach einer gezielten Vorbereitung durch die Musiklehrerinnen und Musiklehrer haben 46 Musikschüler aus der Region mit den Instrumenten Violine, Cello, Blockflöte, Querflöte, Trompete, Saxophone, Schlagzeug, Gitarre, Harfe, Gesang, Klavier, Fagott und Horn teilgenommen. Sie nahmen in den Kategorien I bis V der siebenstufigen Testreihe teil. Erfreulicherweise nimmt die Beteiligung am Stufentest von Jahr zu Jahr zu.

Keine Benotung oder Rangliste

Die Fachjury bewertete je ein Pflicht- und ein Freiwahlstück. Zum Pflichtstück wurden zudem noch zwei bis vier Theoriefragen gestellt. Danach folgte ein wertvolles Feedback der Fachexperten. Alle Teilnehmenden, die den Test bestanden, wurden mit einem Diplom belohnt. Im Unterschied zu einem Wettbewerb oder einer Prüfung gibt es beim Stufentest keine Rangliste oder Benotung, sondern nur bestanden oder nicht bestanden.

Gute Vorbereitung der Lehrpersonen

Es war sehr schön zu sehen, mit welchem Engagement und Interesse die Schülerinnen und Schüler am Stufentest teilnahmen. Der grosse Erfolg lässt sich unter anderem auch auf die gute Vorbereitung durch die Lehrpersonen zurückführen.