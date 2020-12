40 prall gefüllte Taschen mit Lebensmitteln: Rotary Club Werdenberg hilft Bedürftigen Für die Hilfsaktion "Tischlein Deck Dich" wurde fleissig eingekauft.

Präsidentin-elect Cristina Schlegel und der Leiter Gemeindienst, Heinrich Toldo mit der Gesamtspende an Lebensmitteln. Bild: PD

(pd) In der Schweiz werden jährlich 2,8 Millionen Tonnen einwandfreie Lebensmittel vernichtet. Andererseits leben hier gemäss Bundesamt für Statistik (BFS) 660000 Menschen am oder unter dem Existenzminimum. Im Rahmen des Gemeindienstes spendeten die Mitglieder des Rotary Clubs Werdenberg (RCW) Lebensmittel für bedürftige Menschen in unserer Region. In Zusammenarbeit mit der Sektion Graubünden/Fürstentum Liechtenstein der Hilfsaktion «Tischlein Deck Dich» wurde am vergangenen Montag für einen guten Zweck eingekauft.

«Tischlein Deck Dich» rettet insbesondere nicht haltbare Lebensmittel vor der Vernichtung. Aus diesem Grund haben die Mitglieder des RCW besonders haltbare Köstlichkeiten und Grundnahrungsmittel eingekauft, teilt der Club mit.

So macht der Einkauf besonders Spass: Köstlichkeiten und Grundnahrungsmittel zu Gunsten der Hilfsaktion "Tischlein Deck Dich". Bild: PD

40 prall gefüllte Taschen für Bedürftige

Mitglieder, Ehepartner sowie der Nachwuchs der RCW-Mitglieder waren mit Begeisterung dabei; das Resultat lässt sich sehen. 40 prall gefüllte Taschen werden von «Tischlein Deck Dich» dort zugeteilt, wo es nötig ist. Wer an einer Abgabestelle Lebensmittel beziehen möchte, benötigt eine Bezugskarte. Diese wird für Menschen, welche in einer Beratung von ausgewählten Sozialfachstellen sind, ausgestellt.