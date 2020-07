40 Polizeieinsätze seit Freitagabend: Die Zahl der Lärmklagen ist im Kanton St.Gallen doppelt so hoch wie im Vorjahr

Ob in Privatwohnungen, in und vor Restaurants oder von Fussgängern unterwegs: Weil Festfreudige sich nicht an die Ruheverordnung nach 22 Uhr hielten, musste die St.Galler Kantonspolizei zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen kantonsweit 40 Mal ausrücken.