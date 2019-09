3:8-Schlappe für den Unihockeyclub Rangers Grabs-Werdenberg Der Playoff-Anwärter verliert auch sein zweites Saisonspiel und findet sich im Tabellenkeller wieder. Robert Kucera

1:0-Torschütze Andreas Tischhauser versucht, vor das gegnerische Gehäuse zu kommen. Doch die Frauenfelder Abwehr ist aufmerksam, das Heimteam UHC Rangers Grabs-Werdenberg kreierte bei der 3:8-Schlappe insgesamt zu wenig Tormöglichkeiten. (Bild: Robert Kucera)

«Heute ist vieles schief gegangen», kommentiert Rangers-Stürmer Andreas Tischhauser das erste Heimspiel der Saison. Der UHC Rangers Grabs-Werdenberg musste sich am Sonntagabend mit einer 3:8-Niederlage gegen UH Red Lions Frauenfeld von seinem Anhang verabschieden.

Auch in dieser Höhe ist die Niederlage verdient. Die Thurgauer waren dem Heimteam überlegen und in ihren Aktionen, vor allem im offensiven Bereich, zwingender. Jedoch erst ab dem Ausgleichstreffer im Powerplay zum 1:1. Zuvor hatte Grabs 25 Minuten lang Spiel und Gegner im Griff.

Grabs-Werdenberg fiel nach Ausgleich auseinander

Das erste Drittel endete mit 1:0 zu Gunsten der Rangers. Die Gastgeber liessen sich auch durch den verletzungsbedingten Ausfall Remo Tischhausers (4.) nicht aus dem Konzept bringen. Andreas Tischhauser schoss sein Team in der 11. Minute in Front und in der Folge rettete Frauenfeld-Goalie Yannik Martin mehrmals, besonders in Unterzahl spielend, sein Team vor einem höheren Rückstand nach 20 Minuten.

Im Vergleich zum Powerplay der Rangers war die erste Überzahlsituation des Gasts ein laues Lüftchen. Nur zögerlich wurde ein Schuss gewagt. Und wenn dann doch Entschlossenheit herrschte, schlug man am Ball vorbei. Als die 26. Minute begann, deutete nichts darauf hin, dass Frauenfeld die Gastgeber schon bald in die Schranken weisen würde. Erneut wurde im Angriff so lange gezögert, bis ein Grabser den Ball eroberte. Doch statt eines Befreiungsschlags folgte ein ärgerlicher Ballverlust. Einen Pass und einen Direktschuss später hiess es 1:1. Cyrill Krucker löste den Frauenfelder Knoten und war Auslöser einer monumentalen Grabser Krise.

Innert fünf Minuten machte der Gast aus einem 1:0 ein 1:3. Bei den Rangers passte nichts mehr zusammen. «Wir sind auseinandergefallen», blickt Tischhauser auf die Geschehnisse des zweiten Drittels zurück. Die Löwen kontrollierten fortan Spiel und Gegner. Der 2:3-Anschlusstreffer im Powerplay durch Hans Sturzenegger (36.) ist in der Retrospektive nicht mal als kleiner Hoffnungsschimmer erkennbar. Vielmehr stellte es sich als Intermezzo im Frauenfelder Sturmlauf zu drei Punkten heraus.

Klare Verhältnisse im Schlussdrittel

«Im Spiel mit dem Ball war der Gegner besser. Ausserdem sind wir sehr wenig vor das gegnerische Tor gekommen. Frauenfeld hat mehr Chancen herausgespielt und war effizienter im Abschluss», fasst der 1:0-Torschütze die Vorzüge des Gasts zusammen. Zum eigenen Spiel sagt Andreas Tischhauser: «Wir haben nicht sauber zusammen gespielt, die Pässe sind nicht angekommen. Es wurde zu wenig kommuniziert.»

Das Schlussdrittel kann man getrost in einem Satz zusammenfassen: Den Rangers gelang nichts, Frauenfeld dagegen alles. Nach dem 2:4 in der 43. Minute bedeutete ein Doppelschlag drei Zeigerumdrehungen später die Entscheidung in dieser Partie. Es folgten zwei weitere Treffer bis zur 55. Minute, ehe Samuel Altherr in derselben Minute nach einem Sprint über das gesamte Spielfeld den Ball ein letztes Mal in die Maschen drosch und so für das Schlussresultat von 3:8 sorgte.

Nach zwei Runden weisen die Rangers null Punkte auf und sind Tabellenvorletzter. «Das ist ein bitterer Saisonstart», sagt Andreas Tischhauser. Dabei hatte man sich sehr viel vorgenommen. Statt Tabellenkeller hätte es die Spitzengruppe sein sollen. «Wir müssen vorwärts schauen», will sich der Stürmer nicht lange mit der aktuellen

Tabellensituation aufhalten. «Es ist wichtig, dass wir wieder gewinnen und so auf einen guten Weg kommen.»